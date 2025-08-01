أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط

غزة/سما/

أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، استعداد "القسام" للتعامل مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن إدخال الطعام والدواء لسكان غزة أيضا.

وقال أبو عبيدة في بيان: "كتائب القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو".

وأضاف: "نشترط لقبول ذلك فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء شعبنا في كل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية للعدو بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للأسرى".

وشدد على أن "كتائب القسام لا تتعمد تجويع الأسرى، لكنهم يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار".