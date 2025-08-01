  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط

الأحد 03 أغسطس 2025 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط



غزة/سما/

أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، استعداد "القسام" للتعامل مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن إدخال الطعام والدواء لسكان غزة أيضا.

وقال أبو عبيدة في بيان: "كتائب القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو".

وأضاف: "نشترط لقبول ذلك فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء شعبنا في كل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية للعدو بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للأسرى".

وشدد على أن "كتائب القسام لا تتعمد تجويع الأسرى، لكنهم يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار".

الأكثر قراءة اليوم

أسبوع حاسم.. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تغيير بوجه الحرب في غزة

نتنياهو يرفض نقاش خطة جديدة للجيش في غزة ..ما تفاصيلها؟

مقترح أميركي–إسرائيلي: مهلة لحماس لنزع السلاح والإفراج عن الأسرى وإدارة أميركية لغزة

قلق بين الدول الوسيطة من خطط نتنياهو القادمة تجاه غزة…

معاريف تكشف ما دار بين ويتكوف وعائلات الأسرى.. هجوم شرس على حكومة نتنياهو وتصريح صادم

صدام ناري بين يائير نتنياهو والإعلامي الشهير بيرس مورغان حول قتل أطفال غزة

صدام ناري بين يائير نتنياهو والإعلامي الشهير بيرس مورغان.. حرب كلامية عنيفة وتبادل اتهامات

الأخبار الرئيسية

688f7e4f423604246108225e

رئيس الأركان الإسرائيلي يتلقى رسالة واضحة من "أم يقظة"

1-32-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438 (1)

واشنطن بوست: تسليح إسرائيل لأبناء عشائر في غزة يحمل مخاطر فقدان السيطرة عليها وعدم قبول المجتمع الفلسطيني لها

6-3-730x438-1-730x438

المقاومة تتوعد بالتصعيد.. تدنيس بن غفير للأقصى يصب الزيت على النار

1ipj-1-730x438

غزة: 100 شهيد بينهم 60 من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال منذ فجر الأحد

20250801112752reup-2025-08-01t112550z_1017549938_rc2byfaw17v4_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-1-730x438

سياسي إسرائيلي يدعو لتغيير العقيدة الأمنية في “غلاف غزة” بعدما أسقطها “طوفان الأقصى”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية