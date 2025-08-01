27 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 51 مرة بالإبراهيمي خلال يوليو

الخليل/سما/

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، 27 مرة خلال تموز/ يوليو الماضي، فيما منع الجيش الإسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل 51 وقتا.

جاء ذلك في تقرير شهري يُوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق أماكن العبادة، نشرته الوزارة، اليوم الأحد.

وقالت الأوقاف إن "قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 27 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 51 وقتا".

ووثّق التقرير إصدار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، تعليمات رسمية لشرطة الاحتلال بالسماح للمستوطنين "بالرقص والغناء في جميع أنحاء المسجد الأقصى، وليس فقط في المنطقة الشرقية".

وأشارت الوزارة إلى أن المستوطنين أدوا وصلات غنائية وصلوات تلمودية، وبصوت عالٍ داخل باحات الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، في انتهاك صارخ لقدسية المكان.



كما لفتت إلى أن "فرقة موسيقية صهيونية عزفت أغنية دينية قومية بعنوان (إن نسيتك يا أورشليم) قرب باب الرحمة داخل الأقصى، وهي تحمل دعوات صريحة لإقامة الهيكل المزعوم، في تصعيد خطير لمحاولات تهويد المسجد وفرض الطقوس التلمودية داخله".

الحرم الإبراهيمي

وذكرت الوزارة أن "جيش الاحتلال منع رفع الأذان فيه 51 مرة خلال تموز/ يوليو بالحرم الإبراهيمي، كما تعمّد تأخيره من خلال تأخير دخول المؤذن، وأبقى الباب الشرقي والنوافذ مغلقة منذ أكثر من 8 أشهر".

وأضافت أن هذه الانتهاكات "جزء من سياسة استعمارية ممنهجة تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة".



ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لحماية المقدسات الإسلامية، كما حثت الفلسطينيين على "الرباط اليومي في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، من خلال المشاركة في الصلوات والتواجد اليومي، باعتباره الضمان الحقيقي في مواجهة محاولات التهويد".

وبالتوازي مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.