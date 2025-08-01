جمعية الهلال الأحمر تستنكر استهداف الاحتلال مقرها في خان يونس

خانيونس/سما/

- تعرض المقر الإداري لمدينة الأمل، التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد منتصف الليلة الماضية، لقصف مدفعي إسرائيلي مباشر ومتعاقب، أسفر عن استشهاد أحد كوادر الجمعية وإصابة عدد من الموظفين وأضرار مادية جسيمة.

وقالت الجمعية، بدأ القصف قرابة الساعة 12:50 ليلا، حيث استهدفت القذيفة الأولى الطوابق العليا من المبنى، تلاها قصف ثانٍ عند الساعة 1:02 ليلا أثناء تفقد الموظفين للأضرار، فيما استهدف القصف الثالث الطابق الأول في تمام الساعة 1:07 ليلا أثناء محاولات الإطفاء، ما يشير إلى استهداف متكرر للمكان أثناء عمليات الإنقاذ.

وأسفر القصف عن استشهاد أحد طواقم الجمعية عمر منصور حمدان اسليم، حيث تم انتشال جثمانه على مرحلتين، الأولى فجرا والثانية صباحا، وإصابة ثلاثة آخرين، من بينهم موظفان من طواقم الهلال الأحمر بجروح، وآخرين من الجوار بإصابة خطيرة.

وشملت الأضرار تدمير غرف إدارية ومرافق مهمة مثل: غرفتي الكوارث والمتطوعين، بينما تعذر تفقد الطوابق العليا بسبب استمرار القصف.

وباشرت الجمعية بإخلاء الطواقم إلى مستشفى الأمل وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، في ظل ظروف ميدانية صعبة وخطر دائم على حياة الطواقم.

ويعد الاعتداء انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تضمن حماية المنشآت الإنسانية والإغاثية، ويهدد استمرارية الخدمات التي تقدمها الجمعية في واحدة من أكثر المناطق تضرراً في قطاع غزة.