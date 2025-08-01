إصابة طفلتين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

جنين/سما/

أصيبت طفلتان فلسطينيتان، الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، بأن طواقمه “تعاملت مع إصابة طفلتين (12 عاما)، و(16 عاما) بالرصاص (الإسرائيلي) الحي بالقدم، في منطقة الجابريات بمدينة جنين، وتم نقلها للمستشفى”.

بدورها، قالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية داهمت بشكل مفاجئ عمارة سكنية في تلك المنطقة التي تطل على مخيم جنين للاجئين، ثم سُمعت أصوات إطلاق الرصاص داخلها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي مخلفا 44 شهيدا فلسطينيا وعشرات المصابين والمعتقلين.