  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

“مسيرة من أجل الإنسانية”.. آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين ينظمون مسيرات عبر جسر هاربور في سيدني

الأحد 03 أغسطس 2025 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
“مسيرة من أجل الإنسانية”.. آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين ينظمون مسيرات عبر جسر هاربور في سيدني



سيدني/سما/

 تحدى آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين لإسرائيل الأمطار الغزيرة، ونظموا مسيرات عبر جسر هاربور الشهير في مدينة سيدني الأسترالية.

وشارك في المسيرة، التي أطلق عليها المنظمون اسم “مسيرة من أجل الإنسانية”، عدد من المشاركين الذين رفعوا أواني طهي ومقالي رمزاً للجوع الذي يعانيه سكان غزة.

ووفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فقد كان من بين المشاركين في المسيرة مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج.

وكانت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، إلى جانب رئيس وزراء الولاية، قد حاولوا في وقت سابق منع المسيرة من المرور عبر الجسر، الذي يُعد معلماً بارزاً وطريقاً رئيسياً لحركة النقل في المدينة، وذلك بحجة احتمال تسببها في مخاطر أمنية واضطرابات مرورية.

لكن المحكمة العليا في الولاية أصدرت أمس السبت حكماً يجيز المضي قدماً في تنظيم المسيرة.

 

الأكثر قراءة اليوم

أسبوع حاسم.. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تغيير بوجه الحرب في غزة

نتنياهو يرفض نقاش خطة جديدة للجيش في غزة ..ما تفاصيلها؟

مقترح أميركي–إسرائيلي: مهلة لحماس لنزع السلاح والإفراج عن الأسرى وإدارة أميركية لغزة

قلق بين الدول الوسيطة من خطط نتنياهو القادمة تجاه غزة…

معاريف تكشف ما دار بين ويتكوف وعائلات الأسرى.. هجوم شرس على حكومة نتنياهو وتصريح صادم

صدام ناري بين يائير نتنياهو والإعلامي الشهير بيرس مورغان حول قتل أطفال غزة

جنرال بالاحتياط ونائب سابق لرئيس الموساد: "ما نقوم به في غزة إبادة جماعية"

الأخبار الرئيسية

1-32-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438 (1)

واشنطن بوست: تسليح إسرائيل لأبناء عشائر في غزة يحمل مخاطر فقدان السيطرة عليها وعدم قبول المجتمع الفلسطيني لها

6-3-730x438-1-730x438

المقاومة تتوعد بالتصعيد.. تدنيس بن غفير للأقصى يصب الزيت على النار

1ipj-1-730x438

غزة: 69 شهيدا بينهم 37 من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال منذ فجر الأحد

20250801112752reup-2025-08-01t112550z_1017549938_rc2byfaw17v4_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-1-730x438

سياسي إسرائيلي يدعو لتغيير العقيدة الأمنية في “غلاف غزة” بعدما أسقطها “طوفان الأقصى”

688f13414236046bc03bc11b

لابيد: لا حرب دون دعم الأغلبية.. حان الوقت لإنهاء القتال وإعادة الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية