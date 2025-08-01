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مصر: نشر فيديو لحظة القبض على "مداهم" - سما الإخبارية

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مصر: نشر فيديو لحظة القبض على "مداهم"

الأحد 03 أغسطس 2025 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: نشر فيديو لحظة القبض على "مداهم"



القاهرة/سما/

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صانع المحتوى المعروف باسم "مداهم" بمحافظة القليوبية، بتهمة نشر مقاطع فيديو على منصة "تيك توك" تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

 

وكشفت وزارة الداخلية أن عملية الضبط أسفرت عن العثور بحوزة "مداهم" على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وكميات من مخدري الحشيش والأفيون.

ووفقا لوزارة الداخلية المصرية اعترف صانع المحتوى خلال التحقيقات بنشر الفيديوهات بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، مؤكدا أن المخدرات كانت للتعاطي الشخصي.

تأتي هذه العملية ضمن حملة أمنية واسعة النطاق تستهدف صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك"، بتهم تتعلق بالإخلال بالقيم الأسرية والآداب العامة.

وتشمل الحملة اعتقال شخصيات بارزة أخرى مثل "سوزي الأردنية" و"أم سجدة" و"أم مكة"، إلى جانب تقديم دعاوى قضائية ضد آخرين بناء على شكاوى من مواطنين ومحامين.

وتتزامن هذه الحملة مع تحذير برلماني من النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، منح فيه منصة "تيك توك" مهلة ثلاثة أشهر لتحسين مراقبة المحتوى، وإلا ستواجه الحظر في مصر بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018.

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