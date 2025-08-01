لابيد: لا حرب دون دعم الأغلبية.. حان الوقت لإنهاء القتال وإعادة الأسرى

القدس المحتلة/سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى وقف العمليات العسكرية في غزة فورا، مشددا على أن تل أبيب لا تستطيع الاستمرار في حرب تفتقر إلى تأييد شعبي وثقة بقيادتها.



وقال لابيد في منشور عبر منصة "إكس" إن الشعب الإسرائيلي لم يعد يدعم الحرب في غزة، معتبرا أن جميع الشروط الأساسية لخوضها باتت مفقودة، مطالبا بوقف فوري للعمليات العسكرية وسرعة إطلاق سراح الأسرى.

وكتب لابيد في منشوره: هناك شرط أساسي واحد دائما لحروب إسرائيل: الأغلبية، لا يمكن للدولة أن تخوض حربا إذا لم تقف الأغلبية إلى جانبها، ولم تؤمن بأهدافها، ولم تثق بقيادتها".

وأضاف: "لا شيء من هذه الشروط موجود الآن، حان الوقت لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى."



وتأتي دعوات لابيد في سياق تصاعد الاحتجاجات والضغط داخل إسرائيل الذي يدفع نحو مرحلة سياسية جديدة قد تشهد مفاوضات مكثفة ومبادرات متعددة لإنهاء النزاع وضمان الإفراج عن كافة الأسرى.

هذا وشن لابيد في وقت سابق هجوما لاذعا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشددا على أن الحرب على غزة خرجت عن السيطرة.