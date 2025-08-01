  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لابيد: لا حرب دون دعم الأغلبية.. حان الوقت لإنهاء القتال وإعادة الأسرى

الأحد 03 أغسطس 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: لا حرب دون دعم الأغلبية.. حان الوقت لإنهاء القتال وإعادة الأسرى



القدس المحتلة/سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى وقف العمليات العسكرية في غزة فورا، مشددا على أن تل أبيب لا تستطيع الاستمرار في حرب تفتقر إلى تأييد شعبي وثقة بقيادتها.


وقال لابيد في منشور عبر منصة "إكس" إن الشعب الإسرائيلي لم يعد يدعم الحرب في غزة، معتبرا أن جميع الشروط الأساسية لخوضها باتت مفقودة، مطالبا بوقف فوري للعمليات العسكرية وسرعة إطلاق سراح الأسرى.

وكتب لابيد في منشوره: هناك شرط أساسي واحد دائما لحروب إسرائيل: الأغلبية، لا يمكن للدولة أن تخوض حربا إذا لم تقف الأغلبية إلى جانبها، ولم تؤمن بأهدافها، ولم تثق بقيادتها".
وأضاف: "لا شيء من هذه الشروط موجود الآن، حان الوقت لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى."


وتأتي دعوات لابيد في سياق تصاعد الاحتجاجات والضغط داخل إسرائيل الذي يدفع نحو مرحلة سياسية جديدة قد تشهد مفاوضات مكثفة ومبادرات متعددة لإنهاء النزاع وضمان الإفراج عن كافة الأسرى.

هذا وشن لابيد في وقت سابق هجوما لاذعا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشددا على أن الحرب على غزة خرجت عن السيطرة.

الأكثر قراءة اليوم

أسبوع حاسم.. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تغيير بوجه الحرب في غزة

نتنياهو يرفض نقاش خطة جديدة للجيش في غزة ..ما تفاصيلها؟

مقترح أميركي–إسرائيلي: مهلة لحماس لنزع السلاح والإفراج عن الأسرى وإدارة أميركية لغزة

قلق بين الدول الوسيطة من خطط نتنياهو القادمة تجاه غزة…

معاريف تكشف ما دار بين ويتكوف وعائلات الأسرى.. هجوم شرس على حكومة نتنياهو وتصريح صادم

"القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يحفر قبره بيده

صدام ناري بين يائير نتنياهو والإعلامي الشهير بيرس مورغان حول قتل أطفال غزة

الأخبار الرئيسية

20250801112752reup-2025-08-01t112550z_1017549938_rc2byfaw17v4_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-1-730x438

سياسي إسرائيلي يدعو لتغيير العقيدة الأمنية في “غلاف غزة” بعدما أسقطها “طوفان الأقصى”

حماس

رئيس الاستخبارات الإسرائيلي الأسبق: حماس ضعفت ولكن صامدة ودفعتنا للانهيار السياسي

اعتقال في غزة

الغارديان : إسرائيل تغلق تحقيقات جرائم حرب بغزة وتثبت الإفلات من العقاب

الحرب في غزة

أسبوع حاسم.. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تغيير بوجه الحرب في غزة

نتنياهو وزامير

نتنياهو يرفض نقاش خطة جديدة للجيش في غزة ..ما تفاصيلها؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية