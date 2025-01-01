نتنياهو يرفض نقاش خطة جديدة للجيش في غزة ..ما تفاصيلها؟

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة " معاريف" الاسرائيلية أن الجيش لا يعرف ما الذي تريده القيادة السياسية ،في ظل منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة نقاش طلبها رئيس الأركان إيال زامير منذ أيام لعرض خطط بشأن استمرار القتال بغزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي أن نتنياهو لا يتيح عرض الخطط أو المصادقة عليها ،ويتم توجيه انتقادات حادة لتصرفات المستوى السياسي من الجيش.

وتابع المصدر "نحن لا نعرف ماذا يريدون.. لقد نقلنا إلى المستوى السياسي صورة الوضع، وأوضحنا أننا أنجزنا المهام المتعلقة بعملية "مركبات جدعون"، وقلنا للمستوى السياسي ،الآن حان دوركم لتبذلوا جهداً'".

وتضيف الصحيفة أن الجيش يعي أن هناك تغيير بالموقف السياسي ،واستعداد للتوجه نحو صفقة واحدة بدفعة واحدة، وليس على مراحل، لكن المشكلة لا يعلمون ما الذي يجري في المحادثات.

وتابعت الصحيفة أن الجيش في السابق كان على إطلاع فيما يجري من محادثات ، أما الآن فالأمر يُدار بين شخصين فقط – رئيس الحكومة والوزير درمر، والمعلومات عما يجري تصلنا من الطرف الآخر، عبر القنوات الاستخباراتية، لقد أوضحنا للمستوى السياسي تبعات استمرار القتال على الجيش".

وأوضح المصدر أن "استمرار المهمة يخلق نتائج سلبية للجيش، وأن هناك قادة سرايا لم يجروا تدريباً واحداً منذ إنهاء دورة الضباط ، ولا يعرفون كيف يُعدّون ملف تدريب، هناك استنزاف هائل داخل الوحدات الميدانية ، وجنود وقادة لا يعرفون سوى نوع واحد من القتال – وهو في غزة".

وتطرقت الصحيفة إلى قرار في الجيش أن أي فرقة نظامية لن تقاتل في غزة بشكل متواصل لأكثر من ثلاثة أشهر، و بعدها، يجب أن تحصل على شهر راحة على الأقل خارج غزة، " لكننا نعلم مسبقاً أن إطالة أمد القتال ستؤثر على المدى الطويل على الوحدات والجنود.

وبناءً على هذه المعطيات، وضع الجيش خطة جديدة، ومن المقرر أن يقدم قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عسور اليوم الخطة العسكرية المفصلة لرئيس الأركان.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى الصحيفة "هذه حرب عصابات، ولذلك يجب نشر القوات بطريقة لا تجعلهم أهدافاً للهجوم، بل تجعلنا نصطاد المسلحين".

وحسب المصدر فإن إحدى الخطط المحتملة للجيش هي الاعتماد على عدة نقاط استراتيجية، أبرزها سلسلة التلال 70-80، ومحور فيلادلفيا، ونقاط سيطرة أخرى ، حيث ستقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتطويق مدينة غزة ومراكز الكثافة السكانية.

كما وسيعمد جيش الاحتلال لقصف المسلحين التابعين لحماس من الجو، وتفرض حصاراً محكماً يشمل أيضاً إغلاق الأنفاق تحت الأرض، إضافة إلى عمليات توغل ومداهمات تستهدف بنى حماس التحتية والمسلحين.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك احباط في قمة قيادة الجيش من سلوك القيادات السياسية فلا يُسمح لهم بعرض الخطة للمصادقة عليها في الكابينت ، ولا يعرفون ما الذي يريده المستوى السياسي ، وما الذي يريده رئيس الحكومة أو وزير الدفاع، ولا إلى أين يقودون الأمور في غزة.

وتقول الصحيفة "الشيء الوحيد الذي يعرفونه هو موقف ثلاثة وزراء في الكابينت: بتسلئيل سموتريتش، أوريت ستروك، وإيتمار بن غفير ، هم يقولون بشكل واضح: يجب احتلال كامل القطاع وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه، أما موقف بقية أعضاء الكابينت، فلا يعرفونه.