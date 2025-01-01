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اعدام المجوعين يتواصل ..عشرات الشهداء والجرحى ونسف منازل بخان يونس وغزة

الأحد 03 أغسطس 2025 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعدام المجوعين يتواصل ..عشرات الشهداء والجرحى ونسف منازل بخان يونس وغزة



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٠ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٦٢ شهيدا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع بينهم ٣٨ من منتظري المساعدات.

جنوب قطاع غزة

واعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد أحد موظفيه واصابة ثلاثة آخرين واندلاع النيران عقب قصف الاحتلال مقر الجمعية غرب مدينة خانيونس.

والشهيد هو عمر منصور اسليم.

ودمر الاحتلال عدد من المنازل في الحي الذي يقع إلى الشمال من مشفى ناصر.

وارتقى شهيدان وعدد من الاصابات وصلو مجمع ناصر الطبي جراء قصف مدفعي على مدرسة فيصل في الحي الياباني غرب خانيونس وهما عيد بشير المصري وإبراهيم فرج المصري.

وكان ثلاثة مواطنين بينهم سيدة وطفل استشهدوا وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة الطينة جنوب خانيونس.

وسط القطاع

وشنت طائرات الاحتلال غارة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

غزة والشمال
وارتقى شهيدان وجرحى بقصف طيران الاحتلال منزلًا في محيط عيادة حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة وهما عبد الله الهور ويوسف عاشور
ووصل ثمانية شهداء إلى مشفى الشفاء من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال في منطقة زكيم شمال غربي قطاع غزة.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٩٨ مواطن بينهم ١٥ شهيد انتشال و ١٠٧٩ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٠٤٣٠ شهيدًا و ١٤٨٧٢٢ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩٢٤٦ شهيدًا ٣٦٦٨١ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٣٩ شهيدا و ٨٤٩ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٤٢٢ شهيدًا وأكثر من ١٠٠٦٧ إصابة.

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