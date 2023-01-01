منذ فجر السبت: 62 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال على قطاع غزة

غزة/سما/

- استشهد 62 مواطنا، وأُصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 62 مواطنا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر السبت بينهم 38 من منتظري المساعدات.

وفي مجزرة جديدة استهدفت المجوّعين، استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال، أثناء انتظارهم "مساعدات" شمال قطاع غزة.

واستشهد مواطنان جراء استهدافهما أسفل عمارة سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استشهدت عائلة القريناوي المكونة من 5 أفراد (رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة)، عقب استهداف الاحتلال منزلهم جنوب بلدة الزوايدة. كما استشهد مواطن وأُصيب آخرون في غارة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في بلدة الزوايدة.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب نقطة "توزيع مساعدات" في محيط مفترق الشهداء.

وفي جنوب القطاع، استشهد 3 مواطنين وأُصيب آخرون في هجوم بالقنابل نفذته طائرات الاحتلال المسيّرة على خيام النازحين قرب مفترق الصناعة شمال مدينة خان يونس.

واستشهدت مواطنة وابنتها باستهداف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس. كما استشهد 3 مواطنين من منتظري "المساعدات"، برصاص الاحتلال قرب نقطة توزيع في شارع الطينة جنوب خان يونس.

واستشهدت مواطنة في غارة للاحتلال على حي الأمل شمال غرب خان يونس.

وخلال ساعات الليل، واصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسف لمنازل ومنشآت في المناطق الشرقية لخان يونس.

وفي رفح، استشهد مواطن وأُصيب 25 آخرون بإطلاق جيش الاحتلال النار على منتظري "المساعدات" قرب نقطة توزيع غرب المدينة.

وفي شمال القطاع، أُصيب عدد من المواطنين جراء غارة للاحتلال استهدفت شقة لعائلة اليازجي قرب شارع عايدية غرب مدينة غزة.

واستشهد 3 مواطنين وأُصيب 10 آخرون في غارات للاحتلال شمال غرب قطاع غزة. وفي مدينة غزة، استشهد 3 مواطنين آخرين في قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية شرقا.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفيات القطاع، أن أعداد المرضى والجرحى باتت تفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات، حيث بلغت نسب إشغال الأسرّة في مستشفى الشفاء 240%، وفي مستشفى الرنتيسي 210%، وفي مستشفى ناصر 180%، أما في المستشفى الأهلي العربي فقد بلغت 300%.

وأضافت، أن المستشفيات تلجأ لفرش الممرات والأرضيات لاستيعاب الزيادة في أعداد المرضى والمصابين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

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