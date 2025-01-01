  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زامير يُلغي زيارة إلى واشنطن وسط توتر مع حكومة نتنياهو

الأحد 03 أغسطس 2025 02:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زامير يُلغي زيارة إلى واشنطن وسط توتر مع حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

 أفادت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن مصادر مطلعة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل.

وكان زامير قد ربط زيارته لواشنطن بتحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الأزمة بين  زامير وحكومة بنيامين نتنياهو بلغت مرحلة متقدمة من التوتر، وسط مؤشرات على أن الأول قد يلوّح بالاستقالة في حال استمرار الجمود بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة إن زامير “يقف على مفترق طرق حاد في علاقته مع المستوى السياسي”.

الأكثر قراءة اليوم

سي إن إن: الكشف عن سيناريوهات نتنياهو إذا رفضت "حماس" وقف إطلاق النار

مقترح أميركي–إسرائيلي: مهلة لحماس لنزع السلاح والإفراج عن الأسرى وإدارة أميركية لغزة

مصادر تشير لـ"رويترز" إلى الدول التي قد تنضم لاتفاقيات السلام مع "إسرائيل" بوساطة أمريكية

قائد إسرائيلي سابق: نقترب من كارثة مع بقائنا في غزة

هكذا تعطلت تحقيقات كريم خان في جرائم الحرب الإسرائيلية..

فيديو الأسير دافيد يصدم الإسرائيليين..

خبير يفجر مفاجأة: هكذا تتلاعب إسرائيل وامريكا بالطقس وتفتعلان الجفاف في ايران

الأخبار الرئيسية

منذ فجر السبت: 62 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال على قطاع غزة

سموتريتش يدعو لإبادة غزة ردا على فيديو الأسير الإسرائيلي

20250802083658

مقترح أميركي–إسرائيلي: مهلة لحماس لنزع السلاح والإفراج عن الأسرى وإدارة أميركية لغزة

688e2e9f4c59b75ffb217353

معاريف تكشف ما دار بين ويتكوف وعائلات الأسرى.. هجوم شرس على حكومة نتنياهو وتصريح صادم

688e35694c59b7606e2a6d2e

إسرائيليون يخافون العودة إلى غلاف غزة: "حماس لم تهزم والأسرى لم يعودوا وأصوات الانفجارات تسمع"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية