الرئيس عباس: الانتخابات لن تشمل من لا يلتزم بالشرعية

رام الله/سما/

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن التحضير للانتخابات العامة في فلسطين "لن يشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية"، وذلك في إطار ضمان مشاركة ملتزمة وشفافة تتوافق مع المبادئ الدولية.

وأوضح عباس خلال لقائه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن الانتخابات "لن تشمل من لا يلتزم بمبدأ الدولة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد"، مع التأكيد على أهمية "تنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما جاء في المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك".



وأشار إلى أن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة، بما يشمل قطاع غزة، مع ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.