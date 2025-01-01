ويتكوف يصل لميدان الاحتجاج.. مظاهرات واسعة في تل أبيب لإنقاذ الأسرى

القدس المحتلة / سما /

عقد ظهر اليوم السبت المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لقاءً مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب.

ووصل ويتكوف إلى ميدان الاحتجاجات وسط تل أبيب، وهتفت العائلات في استقباله بهتاف يدعو إلى إعادة الاسرى فوراً، وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو بضرورة إبرام اتفاق شامل لإعادة جميع المحتجزين الـ 50 مقابل إنهاء الحرب.

كما دعت خلال وقفة في تل أبيب رئيس الوزراء نتنياهو للارتقاء فوق الاعتبارات السياسية وإبرام صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

جاء ذلك بعد أن نشرت حماس، الجمعة، شريط فيديو يحمل عنوان «يأكلون مما نأكل»، يظهر خلاله المحتجز أفيتار دافيد وهو نحيل ومتعب داخل نفق.

وكانت "​سرايا القدس نشرت الخميس الماضي مقطع فيديو للجندي الإسرائيلي الأسير روم بارسلافسكي، وقد ظهر باكيًا ويقول" "أرجوكم أدخلوا الطّعام قبل أن أموت من الجوع. لماذا تفعلون هذا بنا؟ أنا لا آكل ولا أشرب، ولا يوجد شيء هنا. من فضلكم أوقفوا هذا الجحيم، أوقفوا هذه الحرب".

ويبلغ إجمالي عدد الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس حوالي 50 شخصا، بين أحياء وأموات.