الهلال الأحمر: تشغيل قسم النساء والتوليد في مستشفى المواصي الميداني غرب خان يونس

خانيونس / سما /

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، البدء بتشغيل قسم النساء والتوليد في مستشفى المواصي الميداني غرب محافظة خان يونس، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز الرعاية الصحية التخصصية للنساء النازحات في منطقة نزوحهن.

ويشمل القسم الجديد تقديم خدمات الولادات الطبيعية والقيصرية، بالإضافة إلى رعاية ما قبل الولادة وم بعدها، والمتابعة الدورية للحوامل، وتنفيذ العمليات الجراحية النسائية الضرورية، ضمن بيئة طبية مؤهلة. كما يضم القسم طاقمًا طبيًا وتمريضيًا متخصصًا في طب النساء والتوليد، ويعمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية التامة للاستجابة لأي حالة طارئة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المحافظات الجنوبية الدكتور حيدر القدرة، أن تشغيل القسم يأتي ضمن خطة الجمعية لتوسيع التغطية الطبية الشاملة في مستشفى المواصي، استجابةً للاحتياجات الميدانية المتزايدة.

وقال الدكتور القدرة: "مع تزايد أعداد النساء الحوامل في مراكز الإيواء ومنطقة المواصي بعد أوامر الإخلاء الأخيرة، ونزوح مئات الآلاف من السكان إلى منطقة المواصي، ظهرت الحاجة الماسة إلى تشغيل قسم النساء والتوليد لتوفير بيئة صحية وآمنة تراعي احتياجات النساء في مراحل الحمل والولادة، وتضمن لهن خدمات طبية متكاملة في ظل ظروف النزوح القاسية".

وأضاف أن إدارة الجمعية حرصت على تجهيز القسم بكادر متخصص، وذلك ضمن التزامها المتواصل بتقديم خدمات صحية نوعية لجميع النساء في قطاع غزة بشكل مجاني، كباقي الخدمات التي تقدمها الجمعية.

ويأتي تشغيل قسم النساء والتوليد بعد أيام قليلة من تشغيل وحدة العناية المركزة في المستشفى ذاته، التي استقبلت الحالة الأولى ليلة 31 يوليو. وتضم الوحدة ستة أسرّة متخصصة، تم تجهيزها بكامل المعدات اللازمة من خلال فرق هندسية وفنية من الهلال الأحمر، في ظروف تشغيلية بالغة الصعوبة، لتعويض النقص الحاد في غرف العناية المركزة جنوبي القطاع.

ويُعد مستشفى المواصي الميداني من أكبر المستشفيات الميدانية، ويقع في المنطقة الساحلية من المواصي، التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين من مدينة خان يونس والمناطق المجاورة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى حاليًا نحو 70 سريرًا، موزعة على عدة أقسام حيوية تشمل الجراحة العامة، وغرف عمليات، ومختبرًا طبيًا، ووحدة تصوير بالأشعة، بالإضافة إلى العيادات الخارجية. وتعمل الجمعية حاليًا على رفع القدرة السريرية إلى 150 سريرًا، في حال توفرت مولدات كهربائية كبيرة تسمح بتشغيل جميع الأقسام بكفاءة.