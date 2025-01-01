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خبير يفجر مفاجأة: هكذا تتلاعب إسرائيل وامريكا بالطقس وتفتعلان الجفاف في ايران

السبت 02 أغسطس 2025 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبير يفجر مفاجأة: هكذا تتلاعب إسرائيل وامريكا بالطقس وتفتعلان الجفاف في ايران



طهران / وكالات /

وصلت أزمة المياه في إيران إلى أسوأ مستوياتها - ففي الأسبوع الماضي، أفادت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) أن البلاد تواجه أزمة مياه في 20 من أصل 31 محافظة.

ومن المتوقع أن يجف أحد أكبر خزانات المياه في البلاد تمامًا في غضون أربعة أسابيع فقط. إضافةً إلى ذلك، انخفضت سعة سبعة خزانات في جميع أنحاء البلاد إلى أقل من 10% من سعتها، وأصبح 80% منها الآن شبه فارغ.

وتشمل أسباب الجفاف المستمر، والذي قال الرئيس مسعود بازاخيان إنه مستمر منذ عدة سنوات، لكنه وضع أيضا المسؤولية المباشرة على الحكومة السابقة للرئيس إبراهيم رئيسي - والتي قال إنها تجاهلت الأزمة الناشئة.

لكن خبير الموارد المائية الإيراني محسن أربابيان أجرى مقابلة يوم الأربعاء على قناة ميمري، التابعة لمعهد أبحاث إعلام الشرق الأوسط ومقره واشنطن العاصمة. فجر مفاجأة عندما قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتلاعبان بالطقس وتدفعان السحب بعيدًا عن إيران للتسبب في الجفاف.

قال أربابيان في مقابلة: "إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تزعمان القدرة على التسبب بالجفاف وتُعادياننا، تفعلان ذلك تدريجيًا على مدى الأربعين عامًا الماضية".

وأضاف: "أقول هذا بثقة، لأنكم ترون في صور الأقمار الصناعية كيف تتحرك السحب من مداراتها. لا يهمني عدد من يقولون إن هذا أمر طبيعي، فأنا أقول إنه ليس كذلك. فبينما تمتلئ بحيرة فان (في تركيا) بالمياه، جفت بحيرة أرومية (في إيران)".

وسأل المحاور أربابيان عما تظهره صور الأقمار الصناعية، فأجاب: "السحب التي تأتي من البحر الأبيض المتوسط والتي من المفترض أن تدخل بلادنا تتجه تدريجيا نحو تركيا وتتحرك نحو أذربيجان وأرمينيا".

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