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السفير الأمريكي لدى إسرائيل يحذف منشورا عن "حب سكان غزة لترامب"

السبت 02 أغسطس 2025 06:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأمريكي لدى إسرائيل يحذف منشورا عن "حب سكان غزة لترامب"



القدس المحتلة/سما/

نشر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي بعد زيارة المبعوث الخاص ستيفن ويتكوف إلى قطاع غزة منشورا قال فيه إن "سكان القطاع يحبون الرئيس دونالد ترامب"، لكنه سرعان ما حذفه.


وأشارت صحيفة "تلغراف" إلى أن هاكابي رافق ويتكوف خلال زيارته لقطاع غزة. ونقلت الصحيفة في تقريرها: "في تغريدة تم حذفها بسرعة بعد الزيارة، ذكر السيد هاكابي أن سكان غزة 'يحبون' السيد ترامب ويعتقدون أنه 'يساعدهم'".

وفي يوم الجمعة، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف أنه قضى أكثر من خمس ساعات في غزة لتقييم الوضع الإنساني ومناقشة إمدادات الغذاء والدواء.

وكان ترامب قد شكك سابقا في تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا يوجد مجاعة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأطفال هناك يبدون جائعين جدا وفقا للمشاهد التلفزيونية.

وفي 23 يوليو، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المنظمة ترصد ارتفاعا حادا في عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في قطاع غزة.

وقد سجلت المنظمة هذا العام 21 حالة وفاة لأطفال دون الخامسة من العمر بسبب سوء التغذية في غزة. وأضاف المدير العام للمنظمة أن سوء التغذية الحاد في القطاع يؤثر على أكثر من 10% من السكان، بينما تعاني أكثر من 20% من الحوامل والمرضعات اللواتي خضعن للفحص من سوء التغذية، غالبا بشكل حاد.

وأشار إلى أن أزمة الجوع تتفاقم بسبب توقف إمدادات المساعدات الإنسانية والقيود المفروضة على وصولها.

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