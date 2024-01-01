اسم يحيى يدخل لأول مرة قائمة المئة من الأسماء الأكثر شيوعا للأطفال المولودين في إنجلترا وويلز

لندن/سما/

دخل اسما أثينا ويحيى، لأول مرة، قائمة المئة من الأسماء الأكثر شيوعا للأطفال المولودين في إنجلترا وويلز لعام 2024.





واحتل اسم "محمد" صدارة قائمة أسماء الذكور للعام الثاني على التوالي، تلاه "نوح" (NOAH) في المرتبة الثانية، و"أوليفر" في المرتبة الثالثة، كما كان الحال في عام 2023.

أما بالنسبة للفتيات، فقد حافظ الاسمان أوليفيا وأميليا على المركزين الأول والثاني للسنة الثالثة على التوالي، بينما تراجع اسم إيسلا من المركز الثالث لتحل مكانه ليلي.

وتم نشر القائمة من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، الذي يجمع البيانات من سجلات الولادة.

الأسماء الجديدة التي دخلت قائمة المئة للفتيات هذا العام تشمل: إلويز، نورا، مايلا، روزا، أثينا، سارة وزوي. أما أسماء الذكور الجديدة في القائمة فهي: أوستن، ناثان، فيني ويحيى.

واحتفظ اسم محمد بالمركز الأول بين أسماء الذكور، حيث أُطلق على 5,721 طفلا. واحتل المرتبة الأولى في خمس من تسع مناطق في إنجلترا، بينما جاء في المرتبة 57 في ويلز.

كما ظهرت تهجئات مختلفة للاسم على القائمة: جاء "محمد" (بتهجئة Mohammed) في المرتبة 21 (1,760 طفلا)، و"محمد" (بتهجئة Mohammad) في المرتبة 53 (986 طفلا).

أما اسم أوليفيا فقد أُطلق على 2,761 فتاة، وجاء في المرتبة الأولى في سبع مناطق إنجليزية بالإضافة إلى ويلز.

وفي هذا الصدد، قالت "إس جي ستروم"، الخبيرة في أسماء الأطفال ومؤلفة كتاب "Baby Name Envy"، إنها لم تُفاجأ بتصدر اسم "أوليفيا" القائمة مجددا، لكنها شعرت بشيء من "خيبة الأمل".

وأضافت: "إنه اسم يحبه الجميع – كان اسم لويز في التسعينات، وسارة في الثمانينات.. أوليفيا خيار رائع باعتباره اسما خالدا، لكننا نشهد ولادة عدد أقل فأقل من الفتيات بهذا الاسم. الناس يبحثون الآن عن أسماء أكثر تميزا".

وأوضحت أن الأسماء التقليدية تظل دائمًا حاضرة في القوائم، لكن الأسماء الأقل شهرة غالبا ما تتأثر بالثقافة الشعبية.

من بين الأمثلة: مارغو نسبة إلى الممثلة الشهيرة مارغو روبي، وأوتيس، وهو شخصية في مسلسل "Netflix" الشهير "Sex Education".

وبينت ستروم موضحة: "الآباء يستوحون الأسماء من العالم المحيط بهم ويتبعون شغفهم"، لكن فيما يخص أسماء الأولاد، أشارت إلى أن الآباء البريطانيين يميلون إلى اختيار أسماء تقليدية، في محاولة "لتهيئة أبنائهم للنجاح في الحياة العملية".

كما لفتت إلى أن الأسماء التي كانت شائعة قبل أكثر من قرن بدأت بالعودة: "اسم آرثر أصبح الآن ضمن العشرة الأوائل – لم يكن ذلك ممكنًا قبل 15 عاما".

وتُعرف هذه الظاهرة باسم قاعدة المئة عام، بحسب الخبيرة كلير غرين، الكاتبة في موقع "Nameberry" المتخصص بأسماء الأطفال.

وأوضح غرين قائلة: "عادةً ما نستخدم أسماء مضى عليها ما يكفي من الوقت بحيث لا ترتبط مباشرة بجيل الأجداد، بل بالجيل الذي يسبقهم.. هذه الأسماء أصبحت خارج نطاق الذاكرة الحية، وهي جزء من حبنا لكل ما هو كلاسيكي وقديم".

وأضافت أننا قد نرى عودة لأسماء مثل "سوزان" أو "روجر" في الجيل القادم.

كما دخلت أسماء مستوحاة من الطبيعة قائمة الأسماء الأكثر شيوعًا، مثل "ليلي"، "بوبي" و"آيفي"، وكلها ضمن العشرة الأوائل.

وذكرت غرين أن هذه الأسماء "خضراء دائمة" – أي أنها موجودة باستمرار في قائمة المئة.

لكن هل فاجأها أي اسم هذا العام؟ "بعض الأسماء تبدو قديمة نوعًا ما مثل "جيسيكا"، ومع ذلك لا تزال في قائمة المئة، وهو أمر مفاجئ بعض الشيء"، وفقا لـ غرين.

ومن جهة أخرى، تضمنت أسماء الأولاد التي أُطلقت أقل من خمس مرات في 2024: أوسوم، كَثبِرت، كريسبن وبِكهام.

أما أسماء البنات التي لم تتجاوز الخمس مرات فتشمل: "سيشيلي"، "إيفرست"، "أوركيد" و"بُوِيم".

من جهتها، سلطت"The Jewish Chronicle"، وهي صحيفة أسبوعية بريطانية تُعنى بأخبار الجالية اليهودية في المملكة المتحدة وحول العالم، الضوء على دخول اسم يحيى، الذي يحمله يحيى السنوار، القائد السابق لحركة حماس، في قائمة المئة من الأسماء الأكثر شيوعا للأطفال المولودين في إنجلترا وويلز

وأوضحت أن هذا الاسم، يحيى، ارتفع 33 مركزا في الترتيب مقارنة بالعام السابق، ليصبح الاسم 93 الأكثر شيوعا بين الذكور في المملكة المتحدة بحلول عام 2024. وقد سُمّيَ خمسمائة وثلاثة وثمانون مولودا ذكرا حديث الولادة باسم يحيى العام الماضي في المملكة المتحدة.

في حين لا توجد علاقة مؤكدة بين ازدياد شعبية الاسم ودعم السنوار الذي يحمل الاسم نفسه، فإن السنة التقويمية التي أُخذت منها البيانات بدأت بعد أكثر من شهرين بقليل من أحداث 7 أكتوبر 2023.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، الذي جمع النتائج، تُجمع إحصاءات أسماء المواليد من جميع المواليد الأحياء التي تحدث في سنة تقويمية واحدة.