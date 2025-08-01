زامير يتحدث عن نقاط ضعف في الجيش الإسرائيلي وتآكل في قواته و"فخ حماس"

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الأيام المقبلة ستحدد مصير جهود إبرام صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن مؤكدا أنه في حال فشل المساعي فإن العمليات العسكرية ستستمر دون هوادة.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها زامير اليوم الجمعة في قطاع غزة، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عاسور، وقائد الفرقة 162 العميد شاجيف ديهان، إلى جانب قادة ألوية 401، وجفعاتي، والناحل، وقادة آخرين.



وقال زامير خلال لقائه القادة في الميدان: "أقدّر أنه في الأيام القريبة سنعرف ما إذا كنا سننجح في الوصول إلى صفقة جزئية لإطلاق سراح محتجزينا. وإذا لم يتحقق ذلك، فستستمر المعركة دون توقف".

وأشاد زامير بأداء القوات قائلا: "لقد حققتم في إطار عملية 'مركبات جدعون' إنجازات مذهلة وغير مسبوقة. في كل مكان عملتم فيه، هزمتم العدو وضربتم بشكل منهجي البنى التحتية للإرهاب، فوق وتحت الأرض".

وأضاف: "الحرب مستمرة وسنكيّفها مع الواقع المتغير وفقا لمصالحنا.. الإنجازات التي حققتموها تمنحنا مرونة عملياتية. سنواصل ونتغير، سننظم أنفسنا بشكل صحيح وسنعمل لتحقيق أقصى استفادة من مزايانا".

واعترف رئيس الأركان الإسرائيلي بوجود نقاط ضغف داخل صفوف قواته مشددا على ضروة العمل على تقليل استنزاف القوات، وأضاف: "سنغير ونكيف أساليب عملنا، وسنقلص نقاط الضعف والاستنزاف العملياتي وسندخل حماس في ضائقة متزايدة. ونستعد جيدا ونعمل على تقليص التآكل في قواتنا، ولن نقع في فخ حماس".

وفيما يخص الوضع الإنساني في القطاع، قال زامير: "إن الحملة الكاذبة حول التجويع هذه الأيام هي محاولة متعمدة، وفي الوقت المناسب، وكاذبة لاتهام جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو جيش أخلاقي، بارتكاب جرائم حرب".

وادّعى زامير أن حركة "حماس" هي المسؤولة عن قتل ومعاناة سكان قطاع غزة، قائلا: "إن حماس هي المسؤولة عن قتل ومعاناة سكان قطاع غزة. مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي وقادتهم يعملون بطريقة أخلاقية، وفقا لروح جيش الدفاع الإسرائيلي والقانون الدولي".

إلى ذلك، قال المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، الجمعة، إنه زار قطاع غزة لتقييم الحقائق على الأرض بشأن الوضع الإنساني وتزويد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها.

وأضاف: "اليوم قضينا أكثر من خمس ساعات داخل غزة لوضع الأساس للحقائق على الأرض، وتقييم الظروف، والاجتماع مع مؤسسة غزة الإنسانية ووكالات أخرى".

وأوضح أن "الهدف من الزيارة هو تزويد ترامب بفهم واضح للوضع الإنساني والمساعدة في صياغة خطة لتوصيل الغذاء والمساعدات الطبية إلى شعب غزة".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب وصول ويتكوف إلى إسرائيل أمس الخميس واجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل توقف مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

يذكر أن نتنياهو كان قد أمر بسحب الوفد الإسرائيلي من الدوحة حيث تجري مفاوضات حول غزة منذ 6 يوليو، وذلك ردا على موقف "حماس" من مقترحات وقف إطلاق النار. كما أعلن ويتكوف عبر منصة "إكس" أن واشنطن قررت أيضا سحب مفاوضيها من الدوحة بعد الرد الأخير لـ"حماس" الذي "يظهر بوضوح عدم الرغبة في تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة"، على حد تعبيره.

من جانبها، أكدت حماس جاهزيتها للانخراط فورا في المفاوضات مجددا حال وصول المساعدات إلى مستحقيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة.

وشددت في بيان يوم أمس الخميس، على أن استمرار المفاوضات في ظل التجويع يفقدها مضمونها وجدواها لا سيما بعدما انسحبت إسرائيل من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرر، في الوقت الذي كان الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق، وفقا لحماس.

وفي غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، أن ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا قتلوا بالرصاص الإسرائيلي منذ 27 مايو في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في مراكز توزيع المساعدات.

و تحذر منظمات أممية ومؤسسات إغاثية أخرى من أن المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار، مع تصاعد مخاوف من وقوع وفيات جماعية بين الأطفال نتيجة سوء التغذية والأمراض، في ظل انعدام المياه الصالحة للشرب والدواء والرعاية الصحية.