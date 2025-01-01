حماس: ترامب لا يمل من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية

غزة/سما/

أكد القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق أنهم "يستنكرون بشدة ترديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمزاعم والأكاذيب الإسرائيلية باتهام "حماس" بسرقة وبيع المساعدات الإنسانية في غزة".



واعتبر عزت الرشق أن "ترامب لا يملّ من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية"، مضيفا: "ونحن لن نملّ من رفضها وتفنيدها".

وشدد الرشق على أن "اتهامات ترامب باطلة ولا تستند إلى أي دليل، وهي تبرّئ المجرم وتحمل الضحية المسؤولية"، متابعا: "وقد فنّدت هذه الادعاءات تقارير وشهادات منظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، كما فنّدها مؤخرا تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأمريكية (USAID)، الذي أكد عدم وجود أي تقارير أو معطيات تشير إلى سرقة المساعدات من قبل حماس".

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن "ما يجري في قطاع غزة من تجويع ممنهج وإبادة هو نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال المدعومة أمريكيا، والتي تستخدم الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد أكثر من مليوني إنسان".

وأكد عزت الرشق أن "المطلوب من الإدارة الأمريكية هو التوقف عن النظر إلى المشهد بعيون إسرائيلية، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وإدانة حرب التجويع والحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل على شعبنا في غزة، ووقف تقديم الغطاء والدعم لهذه الجريمة، ودعم جهود إدخال المساعدات بشكل آمن وكامل إلى جميع أبناء شعبنا دون قيود أو شروط، مع التأكيد على توزيعها عبر الأمم المتحدة، وليس من خلال ما يُسمّى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" التي تعمل كمصائد لقتل الجوعى والمحتاجين للمساعدات".

كما اعتبر الرشق في تصريح له، أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لغزة "استعراض دعائي لاحتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في تجويع سكان القطاع".

من جهته، اعتبر ترامب أن أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة هي أن تستسلم حركة "حماس" وتطلق سراح الرهائن لديها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته قدمت مؤخرا مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار، مضيفا: "أردت فقط أن يحصل الناس على الطعام في غزة، ونحن نساعد ماليا في هذا الوضع". وانتقد غياب نتائج ملموسة لتلك المساعدات، قائلا: "لا أرى أي نتائج على الأرض".