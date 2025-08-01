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بوريل يصف خطوة أوروبية عقابية تجاه إسرائيل بـ "النكتة السمجة"

الجمعة 01 أغسطس 2025 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل يصف خطوة أوروبية عقابية تجاه إسرائيل بـ "النكتة السمجة"



بروكسل/سما/

انتقد المفوض السابق للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل تقييد وصول إسرائيل إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث العلمي جراء حربها على غزة.


قال جوزيب بوريل في مقابلة مع موقع "EUobserver" إن تقييد وصول إسرائيل إلى برنامج Horizon Europe كإجراء وحيد على طاولة نقاش الاتحاد الأوروبي حاليا ردا على أفعال إسرائيل في غزة ما هو إلا "نكتة سمجة..  وحتى هذا لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من الاتفاق عليه بعد... هل هذا كل ما يمكنهم طرحه في ظل هذه الأحداث؟".

ورأى بوريل أن الاتحاد الأوروبي كان يمكنه اقتراح تعليق الاتفاقية التجارية مع إسرائيل، مما يحرمها من حوالي مليار يورو سنويا. كما انتقد اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل بشأن توسيع الوصول الإنساني إلى غزة، واصفا إياها بـ"ذريعة ساخرة" لتجنب فرض عقوبات.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها اقترحت تعليقا جزئيا لمشاركة إسرائيل في برنامج Horizon Europe، ويتطلب تبني هذا الاقتراح موافقة أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

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