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البيت الأبيض يعلن نسبة الرسوم الجمركية على 6 دول عربية

الجمعة 01 أغسطس 2025 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يعلن نسبة الرسوم الجمركية على 6 دول عربية



واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرسوم الجمركية المفروضة على سوريا ستكون 41% وعلى العراق 35% وليبيا والجزائر 30% وتونس 25% والأردن 15%.


وقال البيت الأبيض إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25% إلى 35%، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارا من الأول من أغسطس.

وأوضح أن الرسوم على إسرائيل وتركيا وفنزويلا والكاميرون ستكون 15%، وبينما ستكون 30 % على جنوب إفريقيا، و39 % على سويسرا، و19% على باكستان، و20% على بنغلاديش.

وأكد البيت الأبيض، في وقت سابق، أن ترامب سيمضي في تنفيذ قراره هذه المرة، ولن يمنح أي تمديد جديد، كما فعل في مرتين سابقتين منذ أن أطلق رسومه "القائمة على أساس المعاملة بالمثل"، في 2 أبريل الماضي على عشرات الشركاء التجاريين. 

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" يوم الأربعاء: "الموعد النهائي في 1 أغسطس هو 1 أغسطس، ثابت ولن يُمدد. يوم عظيم لأمريكا!!!".

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، اتخذ الرئيس سلسلة متسارعة من الإجراءات التجارية، شملت إصدار أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، وفرض رسوما جديدة على منتجات النحاس شبه المصنعة، وأنهى الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود المنخفضة القيمة الواردة من الخارج.

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