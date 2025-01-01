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4 شهداء بالغارات على لبنان الخميس: "إسرائيل" تعيق استكمال انتشار الجيش بالجنوب

الجمعة 01 أغسطس 2025 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 شهداء بالغارات على لبنان الخميس: "إسرائيل" تعيق استكمال انتشار الجيش بالجنوب



بيروت/سما/

استشهد 4 أشخاص، جرّاء الغارات التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيليّ على لبنان، مساء أمس الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، غداة اعلان الجيش الإسرائيلي استهدافه بنى تحتية لإنتاج وتخزين وسائل قتالية، تابعة لحزب الله في شرق البلاد وجنوبها.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن "سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي مساء أمس الخميس، قد أدت إلى سقوط أربعة شهداء".

وألقت مسيرة إسرائيلية، اليوم، منشورًا في بلدة يارون تضمّن تهديدًا مباشرًا وجديدًا بحق مختار البلدة محمد شاهين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.


كما لفتت الوكالة إلى أن "الطيران المسيّر المعادي، يحلّق في أجواء النبطية الفوقا (علي الطاهر)، كفرتبنيت، يحمر الشقيف، أرنون وزوطر الشرقية والغربية".

قائد الجيش يجتمع مع أركان القيادة: استمرار الاحتلال العائق الوحيد أمام استكمال الانتشار جنوبًا

وفي سياق ذي صلة، عقد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعا استثنائيا، لمناسبة العيد الثمانين للجيش، حضره أركان القيادة، وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وعدد من الضباط، تطرق فيه إلى التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، "وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان".

وأكّد هيكل أن "المؤسسة العسكرية تؤدي دورها بفاعلية في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم".


وفي هذا السياق، لفت العماد هيكل إلى أن "الجيش مستعد دائما للعطاء والتضحية وسط التحديات القائمة، بخاصة الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي ضد سيادة لبنان وأمنه، وما ينتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار". وقال: "نفتخر بشهدائنا وجرحانا الذين قدموا تضحيات كبرى فداء للوطن".

وأكد أن "جهود الجيش ترتكز حاليا على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجية"، مشيرا إلى أن "التواصل مستمر مع السلطات السورية في ما خص أمن الحدود، باعتبار أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى استقرار البلدين".

وقال: "الجيش نفذ انتشارا واسعا ومهما في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتل عدة نقاط عقب عدوانه الأخير على بلدنا. إن استمرار الاحتلال هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية، وقد أبدى الأهالي في الجنوب تعاونا كاملا مع الجيش، وقيادة الجيش تتواصل باستمرار مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)."

وذكر أن "الجيش يتابع بدقة أي تحرك لمجموعات إرهابية، ويعمل على توقيف أعضاء هذه المجموعات".

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