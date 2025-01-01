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استطلاع: 47% من الإسرائيليين ينفون وجود مجاعة في غزة

الجمعة 01 أغسطس 2025 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: 47% من الإسرائيليين ينفون وجود مجاعة في غزة



القدس المحتلة/سما/

يعتبر 47% من الإسرائيليين أنه لا توجد مجاعة في غزة وأن التقارير حول ذلك هي "أكاذيب لحماس"، بينما يعتقد 41% أنه توجد أزمة إنسانية في قطاع غزة، بينهم 23% الذين قالوا إن هذا الوضع يهمهم، بينما 18% يقولون إنه لا يهمهم، حسب استطلاع صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وقال 61% إنهم يتخوفون من السفر إلى الدول الأوروبية تحسبا من تعرضهم لاعتداء، وقال 31% إنهم لا يتحسبون من ذلك.

وفي حال جرت انتخابات مبكرة للكنيست بمشاركة حزبين جديدين، يرأس أحدهما نفتالي بينيت والآخر برئاسة غادي آيزنكوت، توقع الاستطلاع النتائج التالية:

الليكود 25 مقعدا، حزب برئاسة بينيت 23، حزب الديمقراطيين 10، "يسرائيل بيتينو" 9، شاس 9، "يهدوت هتوراة" 8، حزب برئاسة آيزنكوت 8، "ييش عتيد" 7، "عوتسما يهوديت" 7، القائمة الموحدة 6، "كاحول لافان" (بيني غانتس) 4، الجبهة – العربية للتغيير 4.

ورغم تغييرات طفيفة في المقاعد التي ستحصل عليها أحزاب، إلا أن قوة أحزاب الائتلاف لا تزال 49 مقعدا، مقابل 61 مقعدا للأحزاب الصهيونية في المعارضة مع حزب بينيت.


وفي حال خاض الانتخابات حزب جديد آخر يمثل الجنود في قوات الاحتياط، وعلى خلفية المساعي لسن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، فإن حزبا كهذا سيحصل على 13 مقعدا، وسيتراجع الليكود إلى 21 مقعدا وحزب بينيت إلى 18 مقعدا.

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