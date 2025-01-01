وزير الخارجية المصري في واشنطن: نزع سلاح حماس مقابل الدفع نحو دولة فلسطينية

نيويورك/وكالات/

يسعى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أثناء زيارته إلى واشنطن، لتسويق طرح مزدوج يقوم على نزع سلاح حركة حماس بالتوازي مع الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما سيحاول عرضه في لقاءاته مع صنّاع القرار في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفق مصادر دبلوماسية مصرية.

غير أنّ هذه المبادرة المصرية تواكَب بتصاعد مخاوف حقيقية من خطوة إسرائيلية وشيكة لضمّ مناطق من القطاع، في سياق إعادة تشكيل الوقائع الميدانية بما يخدم أهداف الحرب الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، تكشف مصادر مصرية مطّلعة لصحيفة الأخبار اللبنانية أنّ الاتصالات الدائرة حالياً بين الأطراف المعنيّة، تهدف من جانب الوسيطَين المصري والقطري إلى إدخال اتفاق تهدئة حيّز التنفيذ، تمهيداً للشروع بخطوات ترتبط بخطة «اليوم التالي»، في مقابل أولويّة أميركية – إسرائيلية تتركّز حالياً على استعادة الأسرى الأحياء وتجريد حماس من سلاحها، ما يخلق تبايناً واضحاً في سلّم الأولويات بين مختلف الأطراف.

ويوضح دبلوماسي مصري رافق عبد العاطي في لقاءاته في واشنطن ونيويورك، أنّ جوهر الأزمة حالياً يتمثّل في محدودية تأثير الضغط الدولي على القرار الأميركي، ما يعني بقاء واشنطن في موقع الدفاع عن السياسات الإسرائيلية، حتى وإن أبدت اعتراضات جزئية على بعض الإجراءات أو وجّهت انتقادات تتعلّق بالجوانب الإنسانية في غزة.

ويضيف المصدر إنّ «القاهرة تحاول، رغم ذلك، توظيف هامش الحركة المتاح لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية بالتنسيق مع شركائها في الدوحة».