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137 يوما على عودة الحرب..عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد دموي إسرائيلي كبير

الجمعة 01 أغسطس 2025 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
137 يوما على عودة الحرب..عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد دموي إسرائيلي كبير



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣٨ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٥١ شهيدا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع بينهم ٢٣ من منتظري المساعدات.

وسط قطاع غزة

وارتقى اربعة شهداء ومصابون بقصف مسيرة إسرائيلية لسيارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة والشهداء هم الشقيقان احمد ومحمد كامل دلول ،كامل عوض الله وحريص باسم أبو حية

واستشهد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ١٣ مواطن قرب مركز المساعدات الأمريكية قرب محور نتساريم.

جنوب القطاع

واستشهد اربعة مواطنين وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين خلف محطة طبريا بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيدان و ٧٣ مصاب من محيط محور "موراغ" جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة هما:عبد الكريم مجدي عياد وإبراهيم أبو شعر

وارتقى ١٥ مواطنا خلال ال٢٤ ساعة الماضية بقصف خيام النازحين وقرب مراكز المساعدات.

غزة والشمال

وشن طيران الاحتلال اربع غارات فجر اليوم على عدة مناطق بمدينة غزة.

ووقعت عدة اصابات باستهداف محيط شاليه الريحان قرب المجمع الاسلامي غرب مدينة غزة وباستهداف غرفة داخل مبنى الجوازات غربي مدينة غزة.

كما اصيب اربع مواطنين باستهداف قرب محطة البترول في منطقة الجوازات بمدينة غزة واثنين من المواطنين باستهداف منزل عائلة أبو غدين قرب مقبرة الشيخ راضون شمال غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق استشهد ثمانية مواطنين جري نقلهم للمشافي بينهم اربعة شهداء جثث متحللة مجهولة الهوية، و ٧٥ إصابة من طالبي المساعدات شمال قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١١١ مواطن و ٨٣٠ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٠٢٤٩ شهيدًا و ١٤٧٠٨٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩٠٨١ شهيدًا ٣٥٠٤٨ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٩١ شهيد وأكثر من ٦٦٦ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٣٣٠ شهيدًا وأكثر من ٨٨١٨ إصابة.

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