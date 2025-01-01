مستوطنون يحرقون مركبة لمتضامنين اجانب في مسافر يطا

الخليل/سما/

قامت عصابات المستوطنين، باضرام النيرانوغس مركبة تعود لمتضامنين أجانب في قرية سوسيا بمسافر يطا، والقوا زجاجات حارقة باتجاه منزل لاحد المواطنين.

وافاد الناشط الاعلامي في مسافر يطا أسامه مخامرة، ان عصابات المستوطنين ، احرقوا مركبة متضامين اجانب كانوا متواجدين داخل منزل المواطن ناصر شريتح، وسكبوا مواد مشتعلة في محيط المتزل، اضافة لرش مادة غاز الفلفل على مدخل منزل المواطن شريتح.

واضاف، بان المواطنين، تمكنوا من اخماد النيران التي الحقت اضرار جسيمة بالمركبة، اضافة لاحتراق خزانات مياه وأثاث.



واكد مخامرة، ان عصابات المستوطنين فاموا برشق مسكن المواطن محمد موسى الغنم بالحجارة، دون وقوع اصابات.