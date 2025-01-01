  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

السويد تطالب أوروبا بتجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل

الخميس 31 يوليو 2025 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
السويد تطالب أوروبا بتجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل



ستوكهولم/وكالات/

دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى تجميد اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل.

وقال في منشور عبر منصة "إكس"، إن الوضع في غزة فظيع للغاية، وإسرائيل لا تفي بالتزاماتها الأساسية والاتفاقات المبرمة فيما يتعلق بالمساعدات الطارئة.

وأضاف، لذلك تطالب السويد، الاتحاد الأوروبي بتجميد الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة في أسرع وقت ممكن، وزيادة الضغط الاقتصادي على إسرائيل.

وتابع أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

الأكثر قراءة اليوم

5 دول توافق على استيعاب الفلسطينيين..نتنياهو : "الهجرة الطوعية" من غزة خلال أسابيع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

شاهد..جماعة "أبو شباب"بحماية اسرائيل تتخذ خطوة جديدة نحو تأسيس "غزة الجديدة"

مسؤولون إسرائيليون: رد من حماس خلال أيام أو نضم محيط غزة

بدء تنفيذ مشروع إماراتي لنقل المياه من مصر إلى جنوب غزة

مبعوث ترامب "ويتكوف" يصل إلى إسرائيل للقاء نتنياهو وزيارة غزة

عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مجزرة جديدة نفذها جيش اسرائيل ضد المجوعين جنوب وشمال قطاع غزة

مستوطنون يقاطعون كلمة سموتريتش ويطالبون بإقالته

الأخبار الرئيسية

فرنسا تصف منظومة مساعدات «مؤسسة غزة الإنسانية» بـ"الفضيحة والمخزية" ويجب ان تتوقف فوراً..

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير

ترامب يقترح "أسرع طريقة" لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

ويتكوف

مبعوث ترامب "ويتكوف" يصل إلى إسرائيل للقاء نتنياهو وزيارة غزة

رسائل إسرائيليّة: جاهزون لعدوانٍ جديدٍ لاستئصال حزب الله.. الحزب لم يُهزَم ودون ردعٍ سيتعافى ويعود أقوى وأخطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية