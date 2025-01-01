رسائل إسرائيليّة: جاهزون لعدوانٍ جديدٍ لاستئصال حزب الله.. الحزب لم يُهزَم ودون ردعٍ سيتعافى ويعود أقوى وأخطر

القدس المحتلة / سما/

نظمّ الناطق العسكريّ الإسرائيليّ جولةً لعددٍ من الصحافيين بالإعلام العبريّ إلى جنوب لبنان، بهدف نقل رسائل تُوضِح السرديّة الإسرائيليّة وتُبرِّر بصورةٍ واضحةٍ أنّ الكيان ما زال يخشى من حزب الله، ولذا يجِب توجيه ضربةٍ عسكريّةٍ لهذا التنظيم لمنعه من تشكيل خطرٍ والنهوض مرّةً أخرى، فعلى سبيل المثال، نشر المُحلِّل آفي أشكنازي في صحيفة (معاريف) العبريّة في تقريرٍ أعدّه من جنوب لبنان تقريرًا حول الوضع على الحدود مع لبنان، فيما يبدو أنّه تحضير لتبرير عدوانٍ جديدٍ على لبنان، ونقل عن ضباطٍ في القيادة الشماليّة لجيش الاحتلال أنّ “حزب الله لم يُهزم، بل يُلملم جراحه، فدون تنظيمٍ أوْ ردعٍ، قد يتعافى ويعود أقوى وأكثر خطورة”.

وشدّدّ المُحلِّل على أنّ “متابعة دقيقة من طرف الجيش الإسرائيليّ لما يحدث عند الحدود مع لبنان، خصوصًا بعدما اتّبع الجيش سابقًا سياسة ضعيفة وفاشلة تجاه الحزب، سمحت لما أسمته بالوحش، بالنموّ إلى أبعاد هدّدت أمن إسرائيل”. ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ كبيرٍ في القيادة الشمالية، قوله إنّ حزب الله “يقف حاليًّا عند مفترق طرق، لأنّه يعرف ببساطة، أنّ قدرته العسكرية تضرّرت على صعيد جميع أنظمة العمل، من الهجوم والدفاع والقيادة والسيطرة ومنظومة إطلاق النار”.

عُلاوة على ذلك، أشار إلى أنّ “القوّة النظامية للتنظيم المؤلّفة من فروع عدة من القوات القتاليّة، وأهمها وأكثرها قوّة وحدة النخبة الرضوان التي تلقّت ضربة موجعة”، مُضيفًا أنّ “أن عدد أفراد قوة الرضوان تراجع من ستة آلاف إلى أقل من 3 آلاف مقاتل، وأنّ حزب الله يعمل على تجنيد عناصر جُدد”.

واللافت في تقريره إشارته إلى أنّ “قوة الرضوان تحاول تنظيم وسائل جديدة، فلا تمتلك حاليًّا البنية التحتية اللازمة على خط التماس، وأنّ إسرائيل تدرس سيناريوهات عدة قد تحاول قوّة الرضوان تنفيذها في أيّ يومٍ: غارات صغيرة، ومحاولات لشنّ هجماتٍ بارزةٍ، بما في ذلك محاولات مهاجمة قوّةٍ عسكريّةٍ صغيرةٍ تابعةٍ للجيش وحتى اختطاف جنود”.

ومضى المُحلِّل قائلاً إنّ حزب الله “يعمل على بناء قوّةٍ شمالي الليطاني، حيث خط الدفاع الرئيسيّ لحزب الله. ويشمل ذلك استهداف المناطق ونشر بطاريات المدفعية والمحميات الطبيعية. وعمومًا، لاحظ حزب الله نشاط حماس السرّي في غزة، وكان ذلك نوعًا ما لأنّ الحفاظ على صفوف بعض تشكيلاته يتطلّب بناء تشكيلٍ سرّيٍ”.

وبحسب الجيش الإسرائيليّ فإنّ “حزب الله يمتلك قدرات ومنشآت سرية، لكنّها لا تشبه ما يحدث في غزة”، حيث قال ضابط كبير في الجيش: “هذا ليس نظام مترو يربط القرى بعضها ببعض أوْ يعبر المناطق الجغرافية”، على حدّ وصفه.

عُلاوةً على ما ذكر أعلاه، شدّدّ المُحلِّل على أنّ “أكبر الأضرار التي لحقت بحزب الله تكمن في قدراته المدفعية والصاروخية. قبل الحرب، كان لديه عشرات الآلاف من بطاريات الإطلاق. أمّا اليوم، فقد انخفض عددها بنسبةٍ ملحوظةٍ. بينما لا يتجاوز عدد بطارياته البعيدة المدى القادرة على إطلاق الصواريخ إلى وسط البلاد بضع مئات. لكنّ المشكلة لا تقتصر على تراجع عدد البطاريات، بل تكمن أيضًا في قدرته على الانتشار والتفعيل، ما يحُدّ من قوته الناريّة”.

بالإضافة إلى ذلك، نقل المُحلِّل عن ضباطٍ كبارٍ بالمنطقة الشماليّة قولهم إنّ الجيش يستعِّد للبقاء في جنوب لبنان لفترةٍ طويلةٍ وأنّ هذا التطوّر يحمل في طيّاته رسالةً واضحةً للحكومة اللبنانيّة مفادها أنّ الاحتلال لن ينسحب حتى يفرض الجيش اللبنانيّ سيادته على الجنوب ويمنع حزب الله من القيام بإعادة بناء ترسانته العسكريّة.

وجديرٌ بالذكر أنّه سبق لمركز (علما) الإسرائيليّ، الذي ينشر عادة تقارير تتّسم بطابعٍ أمنيٍّ، نشره تقريرًا تحدّث فيه عن نية جيش الاحتلال “مواصلة سياسة الاغتيالات التي تهدف إلى عدم قيام قيادةٍ جديدةٍ لحزب الله”.

وأكّد تقرير المركز أنّ “إسرائيل يجب أنْ تعمل على زيادة الضغط على حزب الله من خلال التعرّض لقاعدته المدنيّة”، في إشارةٍ إلى احتمال التعرّض للأطر من خارج الجسم العسكريّ في حزب الله.

يُشار إلى أنّه في الثالث من الشهر الجاري صرّح المبعوث الأمريكيّ إلى سوريّة ولبنان، توماس باراك، بأنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان فاشل تمامًا، إذْ تواصل إسرائيل شنّ الهجمات، ولم يُسلّم حزب الله سلاحه.