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ملثمون يعتدون بالضرب فجرا على رئيس بلدية الخليل أثناء خروجه من المسجد

الخميس 31 يوليو 2025 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملثمون يعتدون بالضرب فجرا على رئيس بلدية الخليل أثناء خروجه من المسجد



الخليل/سما/

اعتدى فجر اليوم الخميس، 3 مجهولين بالضرب على رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة، أثناء خروجه من المسجد بعد أداءه صلاة الفجر، ما أدى لاصابته برضوض وكدمات.

وقال ابو اسنينة لمراسلنا في الخليل:" اثناء خروجي من المسجد بعد صلاة فجر اليوم، توقفت بالقرب مني سيارة ونزل منها 3 مجهولين، وبقي شخص آخر بالسيارة، لم تبين ملامحهم، وشرعوا بالاعتداء علي بالضرب، وقمت بصدهم".

وحول خلفية الاعتداء، والاشخاص الذين اعتدوا عليه، قال:" هذا عمل جبان، لا يمت بصلة للدين والأخلاق، وتحقيقات الاجهزة الامنية، ستقود للمجرمين الآثمين ودوافعهم الآثمة، ولا يوجد لدي فكرة عمن قام بهذا العمل المنكر".

واصدر مجلس بلدية الخليل، بيانا، اعتبر ما حدث بأنه عمل إجرامي جبان، واستهداف مباشر لمؤسسة بلدية الخليل ورمز من رموزها الشرعية المنتخبة، وهو ما يعكس انحداراً خطيراً في السلوك المجتمعي، ومحاولة مرفوضة لفرض الفوضى".

وقال المجلس:" ندين هذا الاعتداء الآثم بأشد العبارات، لما يمثّله من خرق سافر لكل القيم الوطنية والدينية، وتطاول لا يُغتفر على هيبة المؤسسات الشرعية المنتخبة، ومحاولة دنيئة لزرع الخوف في النفوس وتقويض الاستقرار المجتمعي".

وطالب المجلس البلدي، الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بضرورة التحرك الفوري، وملاحقة الجناة، والقبض عليهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع، حتى يكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستهداف ممثلي الشعب ومؤسساته.

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