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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 31 يوليو 2025 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها على خبر استشهاد 131 مواطنا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، وارتكاب الاحتلال مجازر مروعة بحق المجوعين. وتناولت الصحف أيضا، تأكيد إعلان نيويورك على حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

إعلان نيويورك.. إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة

الرئيس يرحب بنجاح المؤتمر الدولي للسلام ونداء نيويورك للاعتراف بدولة فلسطين: خطوة تاريخية

بلجيكا تحيل إلى "الجنائية الدولية" اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليين

بدء تنفيذ مشروع اماراتي لنقل المياه من مصر إلى جنوب غزة

استشهاد أسير من غزة وهدم في إذنا وإخطار بهدم منازل النعمان

فرنسا وأربع عشرة دولة: تعالوا لنعترف بدولة فلسطين

اسبانيا: الوضع في غزة مروع وقسوة نتنياهو غير مقبولة

العاهل الأردني: غزة تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث

"العمليات الحكومية" تطلق منصة لتنظم المساعدات في غزة

انقسام بين أنصار ترمب حيال سياسته الداعمة لإسرائيل

*"الايام":

131 شهيدا.. مجازر مروعة بحق المجوعين وعمليات نسف واسعة في القطاع

إعلان نيويورك يؤكد على حل الدولتين واتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب

الضفة: عمليات هدم وتجريف واسعة وإخطار بهدم 35 منزلا في قرية النعمان

طولكرم: الاحتلال يعتقل مواطن ويعتدي بالضرب على ثالث

ويتكوف يزور إسرائيل اليوم "لمناقشة الخطوات التالية" بشأن غزة

تحذيرات إسرائيلية: "تسونامي الدولة الفلسطينية" يخرج عن السيطرة

بلجيكا تحيل على "الجنائية" اتهامات ضد جنديين إسرائيليين

*"القدس":

86 شهيدا بينهم 71 أمام مصائد المساعدات

الرئيس يرحب بـ"نداء نيويورك"

دعم أوروبي لمستشفيات القدس بـ 23 مليون يورو

إخطار بهدم قرية النعمان

15 دولة غربية تعلن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين

#الصحف الفلسطينية

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