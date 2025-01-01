  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يهدد : عزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين يجعل التوصل إلى اتفاق تجاري معها “صعبا جدا”

الخميس 31 يوليو 2025 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهدد : عزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين يجعل التوصل إلى اتفاق تجاري معها “صعبا جدا”



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إن دعم كندا لدولة فلسطين يجعل التوصل إلى اتفاق تجاري معها “صعبا جدا”.

وكتب ترامب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”: “كندا أعلنت للتو أنها تدعم دولة فلسطين. سيجعل ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري معها صعبا جدا!”.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قال يوم الأربعاء إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف كارني للصحافيين أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة، وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم : حماس تعرض مقترح "نموذج حزب الله" لحكم غزة وترفض خروج قادتها من غزة

رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة لحركة حماس …

مسألة وقت ..زلزال قوي ومدمر قد يضرب إسرائيل قريبًا

الأمير تركي الفيصل: قادة "حماس" لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى (فيديو)

مسؤولون إسرائيليون: رد من حماس خلال أيام أو نضم محيط غزة

عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مجزرة جديدة نفذها جيش اسرائيل ضد المجوعين جنوب وشمال قطاع غزة

مستوطنون يقاطعون كلمة سموتريتش ويطالبون بإقالته

الأخبار الرئيسية

IMG_0866

عسكري أمريكي مستقيل من مؤسسة غزة الإنسانية: الجنود الإسرائيليون قتلوا طفلا بعد دقائق من تلقيه المساعدات

جيش الاحتلال ينتظر تعليمات حكومة نتنياهو : تصعيد عسكري أم اتفاق تبادل أسرى في غزة

عشرات الشهداء والجرحى والأغلبية قرب مراكز المساعدات جنوب وشمال قطاع غزة

مسؤولون إسرائيليون: رد من حماس خلال أيام أو نضم محيط غزة

نتنياهو يدعو المزيد من الدول لإسقاط المساعدات جوا على قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية