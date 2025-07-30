عشرات الشهداء والجرحى والأغلبية قرب مراكز المساعدات جنوب وشمال قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣٧ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٨٦ شهيدا منذ فجر الاربعاء في مختلف مناطق القطاع بينهم ٧١ من منتظري المساعدات.

كما اعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل سبع حالات وفاة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وارتفع عدد ضحايا المجاعة إلى ١٥٤ شهيدًا، منهم ٨٩ طفلًا.

غزة والشمال

وارتكب الاحتلال مجزرة مروعة بحق منتظري المساعدات قرب حاجز زيكيم شمال غرب مدينة غزة

وقال الإعلام الحكومي ان ٥١ مواطنا استشهدوا واصيب اكثر من ٦٤٨ في استهداف المجوعين شمال غرب غزة.

ونقل الشهداء والجرحى إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة حيث وصفت جراح العشرات بالخطيرة.

وفجر اليوم ارتقى شهيدان و ٤ إصابات إثر استهداف شقة تعود لآل السلفيتي في بشارع أحمد ياسين شمال غرب مدينة غزة.

واستشهد اثنين من المواطنين جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين في شارع ١٠ جنوبي مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد اربعة مواطنين وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في منتزه البصة غرب دير البلح وسط القطاع.

وقالت مصادر طبية ان الشهداء من عائلة واحدة وهم المواطن محمد فتحي عياش وزوجته وابنه وبنته .

واستشهد اثنين من المواطنين وعدد من المصابين جراء استهداف منتظري المساعدات بالقرب من معبر كيسوفيم شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

واصيب عدد من المواطنين برصاص طائرات الاحتلال المسيرة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

وفجر اليوم ارتقى ثلاثة شهداء وأكثر من ١٥ مصابًا إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عُرف منهم:الطفل عبد الكريم محمد السيقلي "٩ سنوات" والطفلة ريتاج عاصم السيقلي "٩ سنوات".

واستشهد خلال ٢٤ ساعة ٢١ مواطن جنوب القطاع معظمهم قرب مراكز المساعدات برفح وخان يونس.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١٠٤ مواطن (منهم شهيد انتشال) و ٣٩٩ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٠١٣٨ شهيدًا و ١٤٦٢٦٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٨٩٧٠ شهيدًا ٣٤٢٢٨ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٦٠ شهيد وأكثر من ١٩٥ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٢٣٩ شهيدًا وأكثر من ٨١٥٢ إصابة.