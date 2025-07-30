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مستوطنون يقاطعون كلمة سموتريتش ويطالبون بإقالته

الأربعاء 30 يوليو 2025 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقاطعون كلمة سموتريتش ويطالبون بإقالته



القدس المحتلة/سما/

قاطع مستوطنون إسرائيليون كلمة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال مؤتمر في كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.


وردد المستوطنون هتافات ضد وزير المالية، وطالبوا بإقالته وإبرام صفقة تبادل وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وأعلن سموتريتش، صباح أمس، أنه لن ينسحب في هذه الأثناء من الحكومة بسبب قرار نتنياهو، يوم السبت، إدخال مساعدات إلى قطاع غزة وهدنة يومية لعدة ساعات.

ويعارض سموتريتش هذا القرار، الذي ادعى مكتب نتنياهو أن سموتريتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أقصيا منه ولم يدعيا إليه. لكن سموتريتش قال في بيانه إنه "ليس صائبا إجراء حسابات سياسية في الحرب"، وأضاف أنه "سيتم اختبارنا وفقا للنتائج – هزيمة حماس".

وتابع سموتريتش "ندفع عملية إستراتيجية جيدة، وليس مجديا التوسع بشأنها الآن. وخلال وقت قصير سنعرف إذا كانت ناجحة وإلى أين نتجه".

ورفض سموتريتش اقتراح بن غفير بأن يعملا سوية مقابل نتنياهو وتشكيل "كتلة مانعة" ضد المفاوضات مع حماس حول اتفاق وقف إطلاق نار ينهي الحرب على غزة وتبادل الأسرى. كما سعى بن غفير في هذا السياق إلى إقناع حاخامات من أجل الضغط على نتنياهو.

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