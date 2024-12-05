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سموتريتش: "إسرائيل" ستواصل احتلالها للتلال الخمس جنوبي لبنان

الأربعاء 30 يوليو 2025 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: "إسرائيل" ستواصل احتلالها للتلال الخمس جنوبي لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة احتلاله للتلال الخمس في جنوبي لبنان، مؤكدا أنه "لن ينسحب منها".

جاء ذلك في تصريحات لسموتريتش خلال مؤتمر "تعزيز الشمال" الذي عقد بمشاركة من منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية بمستوطنة "كريات شموناه" (شمال)، وفق ما أوردته القناة السابعة العبرية.

وأضاف سموتريتش أن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس المتواجد فيها داخل الأراضي اللبنانية"، في إشارة إلى النقاط المتنازع عليها، والتي شهدت توترات وعمليات عسكرية متكررة خلال الأشهر الماضية.

والتلال الخمس التي احتلها الجيش الإسرائيلي في حربه الأخيرة "الحمامص، والعويضة، وجبل بلاط، واللبونة، والعزية".

وزعم وزير المالية الإسرائيلي أن "الاتفاق مع لبنان منح إسرائيل الشرعية الكاملة لإضعاف حزب الله ومنعه عمليا من تأهيل نفسه على الحدود".

وادعى الوزير الإسرائيلي أن "هناك احتمال كبير بأن سلاح حزب الله قد دمر فعليا، وأن (المرشد الإيراني علي) خامنئي تخلى عنه ولم يعد مهتما بإعادة تأهيله"، وفق تعبيره.

وأكد على أن "القرى التي دمرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن تشملها عملية إعادة الإعمار".

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية، وتكرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق مدنية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر 2024.

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