مجلس النواب اليهودي البريطاني يدعو لمساعدة عاجلة في غزة ويؤكد دعم حل الدولتين

لندن/سما/

دعا مجلس النواب اليهودي، وهو أكبر منظمة يهودية في بريطانيا، لزيادة سريعة في إدخال المساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على ضوررة ألا يستخدم الغذاء كسلاح حرب من قبل أي طرف في الصراع.



وعقد مجلس النواب اليهودي البريطاني اجتماعا خاصا لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك الأزمة الإنسانية في غزة والإعلان البريطاني الأخير بشأن الاعتراف المشروط بدولة فلسطينية.

وأكد رئيس المجلس، فيل روزنبرغ، تنوع الآراء بين الأعضاء وضرورة بناء توافق واسع، مع التأكيد على دعم استجابة عاجلة لتخفيف معاناة سكان غزة وزيادة المساعدات الإنسانية عبر جميع القنوات، ومنع استخدام الغذاء كسلاح في الحرب.

وأشار إلى إدراكهم للأعمال العنيفة التي ارتكبتها حماس، ومطالبهم بإعادة جميع الرهائن ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حماس.

وأكد دعم المجلس لحل الدولتين التفاوضي، مع التحذير من أن الاعتراف بدولة فلسطينية دون اتفاق قد يمكن حماس ويشجعها على الاستمرار في التهرب من وقف النار.

كما أعرب المجلس عن رفضه القاطع للخطاب العنيف وبعض مقترحات التهجير القسري لسكان غزة والعنف من المستوطنين المتطرفين، مع استمرار التضامن مع الشعب الإسرائيلي والتنديد بالتمييز والكراهية ضد اليهود في بريطانيا.

في ختام تصريحاته، شدد فيل روزنبرغ على دور المجلس في الدعوة لضخ مساعدات مستدامة، إطلاق سراح الرهائن، إزالة حماس، والعمل من أجل سلام دائم في المنطقة.