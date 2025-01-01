رصد إسرائيلي لتجهيز مصر أقوى مقاتلاتها بصواريخ مدمرة

القدس المحتلة/سما/

ذكر تقرير إسرائيلي أن صفقة الصواريخ المتطورة التي وافقت عليها الولايات المتحدة لمصر مؤخرا ستستغلها مصر لتطوير تسليح مقاتلاتها الحربية.



وقد وافقت الولايات المتحدة على شراء مصر صواريخ AIM-120 المتطورة المضادة للطائرات، كجزء من صفقة لشراء نظام دفاع جوي نرويجي متطور قائم على الصاروخ الأمريكي.

وقال التقرير الذي نشره موقع Bhol الإخباري الإسرائيلي إن هذه الصفقة تعد تغييرا في السياسة الأمريكية بعد أن امتنعت واشنطن لسنوات عديدة عن الموافقة على بيع هذه الصواريخ للجيش المصري، ويعود ذلك جزئيًا إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي لإسرائيل.

وأضاف الموقع العبري أنه مع تنفيذ الصفقة، ستتمكن مصر من تجهيز طائراتها المقاتلة بهذه الصواريخ، وعلى رأسها طائرات F-16 الأمريكية، التي تشكل العمود الفقري للقوات الجوية المصرية، بإجمالي حوالي 220 طائرة - وهو أحد أكبر الأساطيل في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأشار التقرير العبري إلى أنه حتى اليوم، تجهز طائرات إف-16 المصرية بصواريخ AIM-7 "سبارو"، التي تُعتبر قديمة نسبيًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى رفض الولايات المتحدة لسنوات الموافقة على بيع صواريخ "أمرام" المتطورة لمصر.

ووفقًا للتقديرات، جاءت الموافقة على بيع الصواريخ، وكذلك الموافقة المتوقعة على أنظمة أمريكية أخرى، جزئيًا لمنع إبرام مصر صفقات أسلحة مع دول غربية أو الصين.

ولفت الموقع العبري إلى أنه لتجنب الاعتماد على دولة واحدة، تعمل مصر على تنويع مصادر مشترياتها من السلاح.

فيما صرحت الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني: "إن البيع المقترح لهذه الصواريخ لن يُغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

وفي إطار الصفقة، ستشتري مصر نظام الدفاع الجوي NASAMS، الذي تصنعه شركة كونغسبيرغ للدفاع النرويجية، بالتعاون مع شركة رايثيون الأمريكية، ويعتمد على صواريخ أمريكية.

وهذا النظام مصمم لاعتراض الطائرات والطائرات المسيرة وصواريخ كروز، ويستخدمه أكثر من 12 جيشًا أجنبيًا، بل ويحمي حتى أصولًا مهمة في واشنطن.

وقد تصل قيمة الصفقة إلى 4.67 مليار دولار، وتشمل 100 صاروخ من طراز AIM-120ER "أمرام"، و100 صاروخ من طراز AIM-120C، و600 صاروخ من طراز AIM-9X "سايد وايندر" للاعتراض قصير المدى، كما تشمل الصفقة المتوقعة أنظمة رادار واستشعار إضافية، بالإضافة إلى أنظمة قيادة وتحكم.

ووفق التقرير العبري فستُحسّن هذه الصفقة منظومة الدفاع الجوي المصرية، مع التركيز على التهديدات مثل الطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

وتكمن ميزة هذا النظام في أنه يسمح بإطلاق نفس النوع من الصواريخ من الأرض من أنظمة مضادة للطائرات ومن الجو من الطائرات المقاتلة.