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نخبة إسرائيلية بارزة تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب سياسة التجويع في غزة

الأربعاء 30 يوليو 2025 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نخبة إسرائيلية بارزة تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب سياسة التجويع في غزة



القدس المحتلة/سما/

وقعت 31 شخصية إسرائيلية بارزة من أكاديميين وفنانين ومثقفين رسالة تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات قاسية على إسرائيل بسبب سياساتها في تجويع سكان غزة والتخطيط لتهجيرهم قسرا.


تأتي هذه الدعوة غير المسبوقة، التي نشرت في صحيفة "الغارديان"، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية وانتقادات شديدة ضد إسرائيل، تشمل اتهامات بشن حملة "وحشية" وتنفيذ سياسة إبادة جماعية وفق تقارير منظمتي "بتسيلم" وأطباء من أجل حقوق الإنسان.

وشملت الرسالة مطالب بوقف إطلاق نار دائم ووقف الحصار، مع تزايد موجة الاستنكار العالمي والداخلي داخل إسرائيل التي طالما عارضت مثل هذه العقوبات.

ومن بين الموقعين، الرسامة ميشال نعمان والمخرج صموئيل ماوز، والحائز على جائزة الأوسكار يوفال إبراهام، والمدعي العام السابق مايكل بن يائير، وأفراهام بورغ، رئيس البرلمان الإسرائيلي الأسبق، وغيرهم.

وكان مئات الحاخامات اليهود من مختلف أنحاء العالم، والذين يتبعون تيارات دينية مختلفة، وقعوا  على رسالة تدعو إسرائيل إلى وقف استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة.

ووصفت الرسالة ما اعتبرته "تقليص المساعدات الإنسانية إلى غزة"، ومنع الغذاء والماء والأدوية عن المدنيين، بأنه "يتعارض مع القيم اليهودية الأساسية".

ودعت الرسالة غير التقليدية، التي شارك في كتابتها الحاخام المحافظ جوناثان فيتنبرغ، والحاخام آرثر جرين من بوسطن، والحاخام أرييل بولاك من تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية إلى السماح "بوصول مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى غزة تحت إشراف دولي"، وإعادة الرهائن إلى ديارهم "بكل الوسائل الممكنة"، ووقف هجمات المستوطنين "العدوانية والإجرامية" في الضفة الغربية.

واختتمت الرسالة بالدعوة إلى حوار يضمن الأمن للإسرائيليين، والكرامة والأمل للفلسطينيين، ومستقبلا سلميا للمنطقة.

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