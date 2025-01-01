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الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي

الأربعاء 30 يوليو 2025 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي



صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون في اليمن في بيان مساء الثلاثاء، استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ بالستي فرط صوتي.


وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع، إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وأكد المتحدث أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.

وأكد أنهم مستمرون في عملياتهم انتصارا للمظلومين والمجوعين من أبناء الشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الأبية ودعما لصموده، وهو يواجه كل هذا الحصار وكل هذا العدوان وحيدا بلا سند وبلا دعم.


وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخا أطلق من اليمن باتجاه أراضي إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صفارات الإنذارات في عدة مناطق من إسرائيل عقب إطلاق الصاروخ من اليمن، ويجري حاليا التحقق من التفاصيل.

وذكرت "القناة 12" العبرية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت الصاروخ بنجاح.

وأفادت بأن منظومة "حيتس" ونظام "ثاد" الأمريكي أطلقا صواريخ اعتراضية باتجاه الصاروخ وأسقطاه.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم إيقاف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ.

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