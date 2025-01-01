  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمير تركي الفيصل: قادة "حماس" لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى (فيديو)

الأربعاء 30 يوليو 2025 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير تركي الفيصل: قادة "حماس" لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى (فيديو)



الرياض/سما/

قال رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل خلال لقاء تلفزيوني، أمس الثلاثاء، إنه لا يستطيع التأثير في قرارات حركة "حماس".

وخلال مداخلة على قناة "العربية"، سألت المذيعة الأمير تركي ما إذا كانت لديه نصيحة إلى قادة "حماس"، حيث قالت: "ربما في هذا التوقيت التاريخي تستطيع أن تهمس لقادة حماس بنصيحة ما فيما يتعلق بالبنود التي وردت في البيان الختامي"، في إشارة إلى مؤتمر حل الدولتين في نيويورك الذي رعته السعودية وفرنسا.

  فرد قائلا: "قادة حماس لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى، فهل يستمعون إلى توجيهاتي أنا!".

وأثار التعليق تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يأتي في سياق نقاش أوسع حول الأوضاع السياسية في المنطقة، ودور الفصائل الفلسطينية في إدارة الصراع مع إسرائيل، إلى جانب مواقف بعض القيادات من جهود الوساطة والمبادرات الإقليمية.

يذكر أنه في وقت سابق، كان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أعلن عن اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية والذي عقد بمدينة نيويورك.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الوثيقة تنص على الالتزام بحل الدولتين، حيث يتم إقامة دولة فلسطين جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أن تكون الحدود آمنة ومعترف بها دوليا.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم : حماس تعرض مقترح "نموذج حزب الله" لحكم غزة وترفض خروج قادتها من غزة

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

مسألة وقت ..زلزال قوي ومدمر قد يضرب إسرائيل قريبًا

يذكروننا بوعد بلفور ..إسرائيل مصدومة من موقف بريطانيا حول تحملها المسؤولية التاريخية لما يجري في فلسطين

دعوة رسمية في روسيا لتقييم تصريحات كاتبة اقترحت "إذابة" سكان غزة بالحمض

رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة لحركة حماس …

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

الأخبار الرئيسية

20250730043940

حماس تتسلّم اعتراضات "إسرائيل" عبر الوسطاء وويتكوف إلى تل أبيب

رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة لحركة حماس …

الجوع

تحليلات إسرائيلية: أميركا والغرب سيستمرون بمشاهدة الجوع والقتل والتهجير بغزة

تدريب

لدينا خطة واضحة بعد الحرب.. مصر: نُدرّب مئات الفلسطينيين لتولي مهام الأمن في غزة

موقع عبري يزعم : حماس تعرض مقترح "نموذج حزب الله" لحكم غزة وترفض خروج قادتها من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية