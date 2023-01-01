رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على استشهاد 105 مواطنا من بينهم عشرات من منتظري المساعدات، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المستمر على قـطـاع غزة منذ السابع من تشرين اول/ أكتوبر 2023 إلى 60 ألـف شهيد.

كما ركزت أيضا، على تواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وإعلان بريطانيا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

خلال اتصاله بالرئيس: ستارمر يعلن أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل

مسودة بيان حل الدولتين

تواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

السعودية تؤكد التطلع لتسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية

هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها وفرنسا تعتبر عنف المستوطنين إرهابا

اعتقالات وهدم واخطارات في الضفة وتوسيع بؤرة استعمارية في دير نظام

*"الايام":

الـقـطـاع: عـدد الـشـهـداء يـتـجـاوز الـ 60 ألفا

105 شهداء.. عشرات الضحايا من منتظري المساعدات وغارات عنيفة على النصيرات

ترمب: الوضع في قطاع غزة قاس وزوجتي شاهدت الصور المروعة

نيويورك: مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتـنـفـيـذ حـل الـدولـتـيـن يـواصـل أعـمـالـه

105 شهداء .. عشرات الضحايا من منتظري المساعدات وغارات عنيفة على النصيرات

مرصد دولي يحذر: "أسوأ سيناريو مـجاعـة يحصـل" فـي القطـاع الآن

"الاونروا" تؤكد: قطاع غزة تجاوز عتبة الجوع

تقارير عبرية: نتنياهو يؤجل التصعيد مؤقتا و"الكابينت" ناقش ضم مناطق في القطاع

كاتس: على الجيش تول مسؤولية الأمن في غزة كما هو الحال بالضفة

لندن: سنعترف بدولة فلسطين في أيلول إذا لم تنه إسرائيل الحرب

مستوطنون يشرعون بتوسيع بؤرة قرب رام الله ويشنون اعتـداءات فـي مناطـق عـدة بـالضفـة

هولنـدا: بن غفيـر وسموتريتش شخصــان غيـر مرغـوب فـيهمـا

اليونان: متظاهرون في جزيرة كريت يحاولون منع دخول سياح إسرائيليين

أسـتـرالـيـا: إنـكـار إسـرائـيـل للمجاعة في غزة "لا يعقل"

*"القدس":

ستارمر: سنعترف بدولة فلسطين في أيلول

ترمب: الوضع في غزة سيئ للغاية والأطفال جائعون

إعلان نيويورك: خطوات ملموسة ومحددة زمنيا لتنفيذ حل الدولتين

مسح عائلات بمجزرة النصيرات هدم منازل ومنشآت في سلوان