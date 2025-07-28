  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ألمانيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة

الأربعاء 30 يوليو 2025 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة



برلين/وكالات/

تعرقل ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى مقترحا يهدف إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب دورها في تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

 

 وأشار دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن اجتماعات ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لم تسفر عن اتفاق لإطلاق آلية اتخاذ القرار بصورة رسمية، حيث طالبت بعض الدول، من بينها ألمانيا، بمزيد من الوقت والتحليل لتقييم الوضع على الأرض. كما أبدت وفود عدة مخاوف من أن تؤدي هذه العقوبات إلى الإضرار بالحوار الأساسي مع السلطات الإسرائيلية.

وتحتم قواعد الاتحاد الأوروبي موافقة 15 دولة من بين 27 دولة عضو، تمثل 65% من سكان الاتحاد، لتمرير أي قرار. وتلعب كل من ألمانيا وإيطاليا أدوارا محورية في هذا السياق، في حين أبدت معظم الدول الأوروبية الكبرى وبعض الدول الأصغر انفتاحها على فرض العقوبات.

وأكد دبلوماسيون أن كثيرا من الوفود تدعم المقترح كوسيلة لزيادة الضغط على السلطات الإسرائيلية وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.

يأتي هذا في وقت أوصت فيه المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزن أوروبا"، مستندة إلى تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في القطاع، وسط ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال.

الأكثر قراءة اليوم

تطور دراماتيكي ..إندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة

سجّانة إسرائيلية تغتصب أسيرا فلسطينيًا من غزة.. تفاصيل مُفجعة لجريمة أرتكبت داخل سجون الاحتلال

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

المالية: رواتب الموظفين اليوم بنسبة لا تقل عن 60% وبحد أدناه 3000 شيقل

"نقاط الموت".. صور فضائية تكشف خطورة مراكز المساعدات في غزة

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

الأخبار الرئيسية

IMG_0853

يذكروننا بوعد بلفور ..إسرائيل مصدومة من موقف بريطانيا حول احملها المسؤولية التاريخية لما يجري في فلسطين

الإعلام العبري : إسرائيل ترصد تحركات عسكرية مصرية غير عادية في سيناء

قريباً في غزة.. ترامب يكشف عن "مراكز طعام" لمساعدة سكان القطاع

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

20250728193310reup-2025-07-28t193108z_297768444_rc2vvfa5zhez_rtrmadp_3_israel-palestinians-conference-un.h-730x438

فرنسا ترحّب بإعلان بريطانيا بشأن الدولة الفلسطينية وترى أن الخطوة “تفتح آفاق السلام”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية