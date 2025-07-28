خطوة تعد الأولى من نوعها.. عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي يصف علنا الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية"

واشنطن/سما/

أصبحت عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري مارجوري تايلور غرين، أول ممثلة لحزبها في الكونغرس الأمريكي تصف علنا تصرفات إسرائيل في قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية".



وكتبت على منصة "إكس": "الشيء الأسهل والأكثر صدقا هو أن شيئًا فظيعا حدث في إسرائيل في 7 أكتوبر ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن، ولكن هناك أيضا إبادة جماعية وأزمة إنسانية ومجاعة تحدث في غزة".



كما انتقدت في منشورها بشدة تصريحا لزميلها في الكونغرس راندي فاين، الجمهوري الذي أيد استمرار حصار قطاع غزة.

وقالت: "مثل هذا التصريح الفظيع لن يؤدي إلا إلى مزيد من معاداة السامية".

وكان برنامج الأغذية العالمي قال إن المجاعة التي يشهدها قطاع غزة تذكر بالمجاعات الكبرى التي ضربت إثيوبيا ونيجيريا في القرن العشرين، حيث يموت الناس جماعيا من الجوع.

وقد لقي حتى نهاية يوليو 2025 ما لا يقل عن 147 شخصاً حتفهم جراء المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 88 طفلاً، وترتفع الوفيات يومياً مع استمرار الحصار وصعوبات إدخال المساعدات.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة بوقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 60034 شهيدا و145870 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.