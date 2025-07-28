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"إسرائيل" تفرج عن مستوطن قتل الناشط الفلسطيني عودة الهذالين

الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تفرج عن مستوطن قتل الناشط الفلسطيني عودة الهذالين



القدس المحتلة/سما/

 قررت محكمة إسرائيلية، مساء الثلاثاء، الإفراج عن مستوطن متهم بقتل الناشط الفلسطيني عودة الهذالين، أحد المشاركين في إنتاج فيلم وثائقي فاز بجائزة أوسكار لعام 2025.

ومساء الاثنين، قال تلفزيون فلسطين الرسمي إن الهذالين (31 عاما) قتل برصاص مستوطن إسرائيلي خلال اعتدائه على قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع مصور، نشرته منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، المستوطن ينون ليفي وهو يطلق من مسدسه النار على الهذالين.

ومساء الثلاثاء، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية: “قررت محكمة الصلح بالقدس إطلاق سراح ينون ليفي، المشتبه فيه بإطلاق النار وقتل عودة الهذالين في قرية أم الخير، ووضعه تحت الإقامة الجبرية”.

وأضافت أن “الشرطة نسبت إليه جريمتي القتل غير العمد وإطلاق النار من سلاح ناري”.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على ليفي بسبب عنفه ضد الفلسطينيين.

والهذالين هو أحد المشاركين في إنتاج فيلم “لا أرض أخرى” (No Other Land)، الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل وثائقي طويل عام 2025.

ويركز الفيلم على التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، وما يرافقه من عمليات هدم منازل.

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