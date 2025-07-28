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غولان: سموتريتش يرسل الجنود للموت من أجل أوهام الاستيطان بغزة

الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
غولان: سموتريتش يرسل الجنود للموت من أجل أوهام الاستيطان بغزة



القدس المحتلة/سما/

هاجم زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي يائير غولان، الثلاثاء، وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وقال إنه يرسل الجنود للموت من أجل “أوهام الاستيطان في غزة”.

وأضاف غولان في منشور بحسابه على منصة إكس: “سموتريتش تهرّب من الخدمة القتالية، وأبناؤه يتهرّبون، وهو نفسه يروّج لقانون يُشجّع على التهرّب، لكن هذا لا يمنعه من إرسال الجنود إلى الموت من أجل أوهام الاستيطان في غزة”.

وأضاف أن سموتريتش “يدفع باتجاه حرب لا نهاية لها، من دون استعادة المختطفين (الأسرى بغزة)، على حساب دماء أولادنا، وعلى حساب استنزاف الجيش وتفكيك المجتمع الإسرائيلي”.


وختم زعيم “الديمقراطيين” بالتحذير من أن “تحقيق رؤية سموتريتش وشركائه لن يُضحّي فقط بجيل كامل، بل سيقضي على الحلم الصهيوني ويدمّر دولة إسرائيل”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال سموتريتش وهو زعيم حزب “الصهيونية الدينة” في تصريحات بمستوطنة “ياد بنيامين” وسط إسرائيل: “نحن أقرب من أي وقت مضى لإعادة بناء (مستوطنات) غوش قطيف (في غزة)”.

وأضاف: “حيث لا توجد مستوطنات، لا يوجد جيش، وحيث لا يوجد جيش، لا يوجد أمن”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وزعم سموتريتش أن “غزة هي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل”.

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