الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفيرة الهولندية للتوبيخ

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن وزارة الخارجية استدعت سفيرة هولندا في إسرائيل للتوبيخ بعد قرار الحكومة الهولندية منع الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير من دخول البلاد.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الخارجية جدعون ساعر استدعى السفيرة الهولندية لدى إسرائيل، مارييت شورمان، للحضور إلى وزارة الخارجية بالقدس اليوم الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بعد قرار الحكومة الهولندية منع سموتريش وبن غفير من دخول البلاد.



وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الهولندية، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، وسيتم منعهما من دخول هولندا.

وقد علق سموتريتش على القرار قائلا: "أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي، ولن تفعل ذلك في المستقبل".

بدوره، قال بن غفير: "حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا سأواصل الدفاع عن إسرائيل".

وكانت الوكالة الوطنية للأمن في ​​هولندا أعلنت عن "إدراج ​إسرائيل​ لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد".

ويأتي قرار مجلس الوزراء الهولندي في ظل تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل بسبب أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة.

هذا وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة، وسط دعوات لتكثيف جهود الإغاثة وإيجاد حل سياسي عاجل، بينما توقفت المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في الدوحة بين إسرائيل وحركة "حماس" دون أي اتفاق في الأفق.