  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يصل إلى باب محمود عباس

الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يصل إلى باب محمود عباس



رام الله/سما/

بين القيادي الفلسطيني والوزير السابق نبيل عمرو أن الضفة الغربية تواجه احتلالا إسرائيليا مباشرا، وصل إلى حد باب مكتب ومنزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال عمرو خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" مع سلام مسافر على قناة RT عربية: "التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ألغي تماماً، ولكن لم يتخذ موقف رسمي بإيقافه، والعلاقة بينهما باتت على شكل احتلال إسرائيلي مباشر للضفة الغربية دون أي رادع أو العودة إلى اتفاقية أوسلو".


وأضاف "الضفة الغربية كلها تحت السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وأصبحت أسطوانة التنسيق الأمني مكررة؛ فلا الإسرائيليون بحاجة إليه، ولا الفلسطينيون يستطيعون ممارسته حتى، فالجيش الإسرائيلي أحياناً يصل إلى باب مكتب ومنزل محمود عباس".


وتابع "الأساس لحل موضوع الاتفاقيات، هو معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني الذي يعاني من انقسام وابتعاد عن عمل المؤسسات، والسلطة تدير حياة ملايين الفلسطينيين على أرضها لكن يجب أن تكون الإدارة جدية مؤسساتية ديمقراطية في الوقت الذي بدأ فيه العالم يستفيق على الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني، مع تنامي الشعور الدولي تجاه فكرة أنه إذا أردتم أن تروا شرق أوسط جديد، فلا بد أن يكون هذا الشرق مجمعًا لمصالح العالم الجديد أيضًا، لذا، لا بد من حل القضية الفلسطينية، لأنها تعتبر المحرك الأكثر نشاطًا في إنتاج الحروب والاضطرابات والإشكالات على مستوى المنطقة والعالم".


واستطرد "الدولة الفلسطينية تُبنى على قرار وطني وليس املاء من أي جهة أخرى، وتُقام على حدود الرابع من حزيران العام 1967، أي أنها تشمل الضفة الغربية كاملة والقدس الشرقية وقطاع غزة".


وتعليقا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال الوزير عمرو: "نعتبر أن الموقف الفرنسي أيقظ فكرة كانت على وشك الذوبان والتلاشي، وأصبحت نمطية في علاقات الدول، فقد أعاد إحياء هذه الفكرة ووضع مساراً مشتركاً بين فرنسا والسعودية، ونحن نتطلع إلى هذا المسار على أمل أن يتحقق".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن قرارات خطيرة للكابينت الإسرائيلي ..

تطور دراماتيكي ..إندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة

هآرتس: نتنياهو سيعرض ضم مناطق في قطاع غزة لإبقاء سموتريتش في الحكومة

جيش الاحتلال يعلن عن توسيع معبر كرم أبو سالم استعدادا للهجرة الطوعية الجماعية من غزة

موسكو: على ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران

سجّانة إسرائيلية تغتصب أسيرا فلسطينيًا من غزة.. تفاصيل مُفجعة لجريمة أرتكبت داخل سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

photo_2025-07-29_19-20-18

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

20250728193310reup-2025-07-28t193108z_297768444_rc2vvfa5zhez_rtrmadp_3_israel-palestinians-conference-un.h-730x438

فرنسا ترحّب بإعلان بريطانيا بشأن الدولة الفلسطينية وترى أن الخطوة “تفتح آفاق السلام”

photo_2025-07-29_17-11-08

رئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بفلسطين في سبتمبر ما لم تنه إسرائيل الوضع المروع في غزة

نتنياهو يحمل حماس مسؤولية إفشال المفاوضات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية