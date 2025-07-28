بن غفير وسوتريتش ردا على هولندا: لن نتراجع

القدس المحتلة/سما/

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، قرار هولندا منعه من دخول أراضيها، مهاجما دول أوروبا، زاعما أنها تبرر الإرهاب وتجرم الإسرائيليين اليهود.



وقال بن غفير تعليقا على القرار "حتى لو منعت من دخول كل أوروبا، سأواصل العمل من أجل دولتنا والمطالبة بالإطاحة بحركة حماس ودعم مقاتلينا. أعداؤنا هم الذين يمارسون العنف والقتل والاغتصاب".

وأضاف بن غفير: "في أوروبا، كما هي الحال في الكثير من الأماكن، يلقى اللوم على من يتعرض لهجوم. حيث يتم التسامح مع الإرهاب ويستقبل الإرهابيون بحرارة، ويصبح الوزير اليهودي من إسرائيل غير مرغوب فيه، بينما الإرهابيون أحرار واليهود معرضون للمقاطعة"، وفق تعبيره.

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ردا على هولندا إن أمن إسرائيل أهم من دخولي إليها وأضاف أن ما لا تدركه هولندا ودول أوروبية أخرى هو أن الأهم من زيارتي هو أن يعيش أبنائي وأحفادي وكل يهود العالم بأمان في إسرائيل لسنوات وقرون قادمة.

ولفت سموتريتش أنه في مطلع القرن الماضي لم يكن اليهود في هولندا وأوروبا عموما آمنين، ومع تصاعد معاداة السامية لن يكونوا آمنين مستقبلا أيضا، معتبرا أن القادة الأوروبيين يخضعون لأكاذيب الإسلام المتطرف، وهذا سيمنع اليهود من العيش هناك بأمان.

وختم سموتريتش بالقول: "أكرس حياتي لأمن إسرائيل ومستقبلها، وسأواصل ذلك حتى لو تطلب مني الوقوف في وجه العالم بأسره".

وكانت السلطات الهولندية، أعلنت أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، وسيتم منعهما من دخول هولندا.

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، في رسالة إلى البرلمان الهولندي نشرت يوم الاثنين: "قرر مجلس الوزراء (الهولندي) إعلان الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما، والتزم بإدراجهما في قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم في نظام معلومات شنغن".

وأكد الوزير أن "هذا القرار اتخذ لأن سموتريتش وبن غفير حرضا المستوطنين مرارا وتكرارا على العنف ضد الفلسطينيين، ودافعا عن توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتطهير العرقي في قطاع غزة".

كما صرح فيلدكامب بأنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية الهولندية لحث السلطات على تغيير موقفها تجاه قطاع غزة، حيث الوضع "لا يطاق ولا مبرر له".

وأشار الوزير إلى أن "استدعاء السفير سيستخدم أيضا لتذكير إسرائيل بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

هذا وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة، وسط دعوات لتكثيف جهود الإغاثة وإيجاد حل سياسي عاجل، بينما توقفت المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في الدوحة بين إسرائيل وحركة "حماس" دون أي اتفاق في الأفق.