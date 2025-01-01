إعلام إسرائيلي يزعم إحباط محاولة تسلل مسلحين إلى موقع محصن تابع للجيش في خان يونس

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حادثة أمنية خطيرة وقعت في وقت سابق اليوم الاثنين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كادت أن تتسبب بوقوع كارثة.



وزعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه "في ساعات العصر، حاول مسلحون التسلل إلى موقع محصن تابع لقوات لواء كفير جنوب خان يونس. وكان جنديا يقف عند بوابة الموقع رصد أحد المسلحين في نقطة قنص خارجية وأطلق النار عليه وقام بتحييده".

وأضافت: "في الوقت نفسه، وصلت دبابة إلى المكان، ورصدت مسلحا آخر، فوجهت المدفع نحوه. عندها سلم المسلح نفسه وتم اعتقاله".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى ازدياد واضح في محاولات عناصر حماس تنفيذ عمليات نوعية ضمن تكتيك حرب العصابات، خاصة في ظل استمرار المحادثات بشأن التهدئة.