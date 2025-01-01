  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام إسرائيلي يزعم إحباط محاولة تسلل مسلحين إلى موقع محصن تابع للجيش في خان يونس

الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يزعم إحباط محاولة تسلل مسلحين إلى موقع محصن تابع للجيش في خان يونس



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حادثة أمنية خطيرة وقعت في وقت سابق اليوم الاثنين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كادت أن تتسبب بوقوع كارثة.


وزعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه "في ساعات العصر، حاول مسلحون التسلل إلى موقع محصن تابع لقوات لواء كفير جنوب خان يونس. وكان جنديا يقف عند بوابة الموقع رصد أحد المسلحين في نقطة قنص خارجية وأطلق النار عليه وقام بتحييده".

وأضافت: "في الوقت نفسه، وصلت دبابة إلى المكان، ورصدت مسلحا آخر، فوجهت المدفع نحوه. عندها سلم المسلح نفسه وتم اعتقاله".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى ازدياد واضح في محاولات عناصر حماس تنفيذ عمليات نوعية ضمن تكتيك حرب العصابات، خاصة في ظل استمرار المحادثات بشأن التهدئة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن قرارات خطيرة للكابينت الإسرائيلي ..

تطور دراماتيكي ..إندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة

هآرتس: نتنياهو سيعرض ضم مناطق في قطاع غزة لإبقاء سموتريتش في الحكومة

جيش الاحتلال يعلن عن توسيع معبر كرم أبو سالم استعدادا للهجرة الطوعية الجماعية من غزة

انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين في نيويورك

موسكو: على ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران

الأخبار الرئيسية

6887d0324236046c303cd748

"هآرتس": ماكرون محق و"إسرائيل" ستجد نفسها تغرق مرة أخرى في عزلة دولية إلى جانب الولايات المتحدة

6887c39142360469cd4b34b3

"يسرائيل هيوم": قرار احتلال غزة بات قريبا

تقرير دولي: المجاعة بغزة تتكشف وتتفاقم وترفع عدد الوفيات

سجّانة إسرائيلية تغتصب أسيرا فلسطينيًا من غزة.. تفاصيل مُفجعة لجريمة أرتكبت داخل سجون الاحتلال

الصحة الفلسطينية : 13 شهيدا و637 إصابة خلال يوم في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية