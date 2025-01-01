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صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة

الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة



القدس المحتلة/سما/

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل، مطّلعين على سير المفاوضات، إلى جانب مسؤول رفيع من إحدى الدول الوسيطة، لا يزالون متفائلين بإمكانية التوصّل إلى صفقة جزئية قريبة، استناداً إلى مقترح "ويتكوف".

وأشارت الصحيفة إلى أن جزءاً من محادثات الصفقة يُجرى في جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث عُقدت سلسلة لقاءات بين مسؤولين رفيعين من قطر، وإسرائيل، والولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فإنه بالرغم من مغادرة رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للجزيرة، إلا أن المحادثات بين الجهات الرفيعة من جميع الأطراف لا تزال مستمرة هناك.

#صفقة تبادل الأسرى #المفاوضات #ويتكوف #إسرائيل

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