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ًالصحة تُحذر: "سكر اللوز" لا علاقة له باللوز ولا يحمل قيمة غذائية ويُمنع بيعه

الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ًالصحة تُحذر: "سكر اللوز" لا علاقة له باللوز ولا يحمل قيمة غذائية ويُمنع بيعه



غزة / سما /

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية- غزة اليوم الثلاثاء ، من انتشار مادة محلاة صناعيًا تُعرف بين العامة باسم "سكر اللوز" في الأسواق المحلية.

وقالت الصحة في تحذير صادر عن قسم مراقبة الأغذية – دائرة الطب الوقائي: إن المادة صناعية تدعى السكرلوز (Sucralose) ولا علاقة لها باللوز ولا تحمل قيمة غذائية، ويُمنع بيعها دون بطاقة بيان واضحة، ما يشكل مخالفة صحية.

وأكدت الصحة، أنه نظرًا لانتشار الغش الغذائي وصعوبة الرقابة، على ضرورة التأكد من وجود بطاقة بيان على كل منتج، وتجنب شراء المواد مجهولة المصدر أو التي لا تحمل عبوات أصلية، والحذر من المحليات الصناعية غير الموثقة، والامتناع عن شراء عصائر الأطفال المجهولة المكونات.

#السكر

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